Javier Hernández: ´Soy un humano más´

Más allá de hablar de goles o del momento futbolístico que atraviesa, el futbolista ha optado por darse a conocer tal cuál es y el proceso que ha sido en su vida convivir con ello.

"Yo vivía en Guadalajara, hice 11 goles, me compró el Manchester United y me convertí en una cosa", recordó Javier Hernández en su visita a Guadalajara en el Albergue Infantil Los Pinos.

"Hasta parece que por como está hecho el sistema no quieres que te vaya bien porque eso está de la chingada, ¡se te crucifica porque te vaya bien!", reflexionó.

El "Chicharito" relató los momentos emocionales y mentales que transita a diario.

"Me llegó la depresión porque me cansé de no ser yo. Seguí patrones con los que crecí, tenía heridas que no había sanado y quería llenar vacíos que tenía. Fue tocar el fondo para aceptar que hay un vacío existencial que nunca voy a poder llenar. Que ninguno de nosotros va a llenar", dijo Hernández con sinceridad.

"Con amor propio fue como salí, es aceptarte y apapacharte, era voltearte a ver a los ojos y decir: ´mira Javier, eso eres tú´. Y mis hijos me ayudaron muchísimo, ellos vinieron a enseñarme que no tenía de otra más que amarme para que pudieran ver a la mejor versión de su padre. Ellos me dijeron: ´o le chingas o te amas o le das con todo para ver a su padre lo más pleno, trabajo, humano y entregado posible´. Ellos dos vinieron a darme el tiro de gracia de la depresión para hacerme ver que nadie me iba a sacar o nadie tiene la responsabilidad de tu vida más que tú. Fue cerrando heridas, viviendo experiencias, amarme y aceptarme tal cuál como soy, con mi luz y mi sombra".

Al ser una figura pública y un ejemplo de perseverancia, "Chicharito" ha optado por asumir eso siendo honesto primero con él mismo.

"La responsabilidad más grande es ser yo, para que los niños puedan ser ellos mismos. Ellos no tienen que ser como Chicharito, tienen que ser como ellos y mejor que yo, solo habrá cosas que Chicharito hace y les pueden ayudar en su vida".

"Yo también crecí creyendo que llegas a un nivel donde ya no puedes ser humano, ¿solo por qué?, porque hay mucha responsabilidad, pero yo sé eso, pero no hay manera más natural, profunda y real que ser como soy. Y otros lo habrán hecho como quisieron, yo lo haré como lo sienta. A mí entre más fama me llegó, menos personas me hablaban del lado humano. Así lo poco o mucho que alguien pueda tomar de mi, va a ser real al 100 por ciento", apuntó "Chicharito".

Apoyan a albergue

Javier "Chicharito" Hernández y su club Los Ángeles Galaxy realizaron un donativo de 10 mil dólares a un albergue en Zapopan, Jalisco.

El delantero tapatío que milita en la MLS regresó a la tierra que lo vio nacer para contribuir en el desarrollo de los niños del Albergue Infantil Los Pinos, a través de la Fundación Herbalife Nutrition.

Con la sonrisa y la alegría que caracteriza a "Chicharito", además de la entrega del donativo económico, les brindó un mensaje a los niños y convivió con ellos para jugar una ´cascarita´.

"Lo que más me encantaría que se llevaran de aquí es que no va a haber dinero, gol, trofeo, fama o seguidores por la cual debas sentir que vales más y tampoco debes sentir que vales menos porque nadie es ni más ni menos, todos valemos igual. Yo me sigo viendo como ustedes, como un chavo que sueña, que hay muchas cosas que quiere lograr, que le gusta jugar videojuegos, que se quiere divertir y que tiene su lado infantil muy despierto, pero también, que tiene que ser muy disciplinado", dijo "Chicharito" durante su discurso.

El Albergue Infantil Los Pinos pertenece al programa Casa Herbalife que otorga apoyo económico o en especie para atender a los niños en situación vulnerable.

La empresa de suplementos alimenticios es el patrocinador principal del equipo estadounidense y Hernández Balcázar es la imagen es Herbalife.

"La colaboración es para tratar de ayudar a la gente, por eso me ha gustado. Me brindaron la oportunidad de poder venir a este evento en mi Ciudad, en un albergue para poder estar con los chavos, y si mi presencia y mi voz sirve para poder ayudarlos, qué bonito, qué dicha y qué fortuna", apuntó Hernández.

En el evento celebrado en las instalaciones del albergue estuvieron presentes el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el Presidente Municipal de Zapopan, Juan José Frangie, y los miembros del consejo de la Fundación Herbalife Nutrition y del Albergue Infantil Los Pinos.

´Chicharito´ y LA Galaxy donan 10 mil dólares a un albergue.

´GALAXY, EL MEJOR DE LA MLS´

La experiencia de la temporada anterior en la MLS nutre más el deseo de Javier "Chicharito" Hernández por levantar un título con su club, Los Ángeles Galaxy.

"Quiero ser campeón con esta institución, que es la mejor organización de Estados Unidos. Nos estamos preparando para eso. Tratar de darlo todo y regresarles esa confianza y oportunidades que me han brindado día a día haciéndolo lo más profesional posible", mencionó Hernández.

El Galaxy es tercer lugar de la Conferencia Este con 16 puntos tras 9 partidos.

En su encuentro del sábado cayó 1-0 ante el Real Salt Lake y el próximo domingo se enfrentará al Austin FC de visitante para intentar acortar la distancia que tienen actualmente de 4 puntos.

"Ahora tenemos la oportunidad de hacerlo ante un rival como Austin que está arriba de nosotros y lo hace muy bien. Lo bonito es darle vuelta a la página, enfocarte en el siguiente partido, y a las derrotas les sacas mucho jugo. Necesitamos mucha constancia y más con la experiencia del año pasado".

"Fue muy doloroso porque fuimos el único de la MLS que estuvimos en puestos de Playoffs desde el primer partido hasta el último y en un segundo quedamos fuera y vimos los Playoffs desde nuestra casa. Queremos constancia y el equipo va comenzando, faltan muchísimos partidos y queremos llegar ya calificados lo antes posible", recordó Javier.

El "Chicharito" milita en la MLS desde el 2020. En esta temporada suma 5 goles con el equipo angelino.

"(Mi etapa hasta el momento) ha sido muy fructífera y enriquecedora, al igual que toda mi vida. Mi primer gol en un Mundial, el de mi debut o el que hice hace tres semanas siento lo mismo, eso no cambia. Tengo que trabajar día a día, con mis demonios, con mi ansiedad, seguirle chingando, procurar a la gente que amo, estar balanceado. Ahora estoy siendo más auténtico y estoy disfrutando más la vida", señaló el "Chicharito".