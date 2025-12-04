Arsene Wegner ve una "barrera mental" en la Selección Mexicana

La Selección Mexicana tiene en la próxima Copa del Mundo 2026 una oportunidad inmejorable para trascender. Disputar la justa mundialista en su casa debe ser un factor importante para el equipo de Javier Aguirre.

¿Qué desafíos enfrenta la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

Para Arsene Wenger, histórico exentrenador francés, el tema del Tricolor en los Mundiales pasa más por un bloqueo mental, que por lo futbolístico. "México tiene cultura del futbol, cualidades futbolísticas y quizá ha sido la parte mental la que no le ha permitido llegar al menos a los Cuartos de Final", declaró el extécnico del Arsenal previo al sorteo final de la Copa del Mundo 2026.

México busca romper el bloqueo mental en los Mundiales

Para el jefe de futbol global de la FIFA, México puede dar la sorpresa en el próximo Mundial y destacó la constante presencia del combinado nacional en competencias internacionales. "México siempre califica, no lo hicieron en esta ocasión de la forma normal, pero en los últimos años siempre han estado calificados, ellos siempre están presentes. Es un buen momento para que ellos puedan hacerlo o mejor dicho, tener un progreso; pueden ser una sorpresa", agregó Wenger.

La Selección Mexicana nunca ha podido avanzar a los Cuartos de Final en un Mundial fuera de casa. La única vez que lo logró fue en la Copa del Mundo de México 1986 y fueron eliminados por Alemania Federal.

Logros recientes de Javier Aguirre con la Selección Mexicana

Sobre la nominación del mexicano Javier "Vasco" Aguirre al premio The Best, como uno de los mejores entrenadores del año, Wenger se limitó a responder que "sí lo merece". El timonel del Tricolor conquistó la Nations League de la Concacaf y la Copa Oro, logros que le permitieron estar como candidato al mejor entrenador del año.