Japón vence a Brasil 3-2 en juego amistoso

Japón finalmente pudo cantar victoria ante Brasil y lo hizo con una vibrante remontada para imponerse el martes 3-2 en un partido amistoso con miras a la Copa Mundial del año próximo.

En un estadio Ajinomoto de Tokio copado por 50.000 espectadores Japón se fue al descanso perdiendo 2-0, pero lo dio la vuelta en el complemento con los goles de Takumi Minamino, Keito Nakamura y Ayase Ueda.

Se trata de la primera vez en 14 enfrentamientos que Japón logra vencer al gigante sudamericano.

Los tantos de Paulo Henrique y Gabriel Martinelli parecían tener a la Verdeamarela en camino a una 12ma victoria ante Japón.

Carlo Ancelotti, el técnico italiano de Brasil, realizó varios cambios con respecto al equipo que cuatro días antes había goleado a Corea del Sur. En los primeros compases, los pentacampeones mundiales mantuvieron la buena imagen del partido en Seúl y dominaron a placer en la capital japonesa.

"Cuando el equipo pierde, nos enfadamos. Es algo normal. Todos estamos enfadados", dijo Ancelotti, quien sufrió su segunda derrota desde que en mayo pasado tomó las riendas de la Seleção. "No me gusta perder. A los jugadores tampoco. Tenemos que aprender de esta derrota, como siempre debe ser en el fútbol".

Luego de haber aportado un gol y una asistencia ante Corea del Sur, Vinicius repitió como referente en el ataque brasileño. El astro del Real Madrid abrió espacios y participó en la elaboración de los goles de Paulo Henrique y Martinelli a los 26 y 32 minutos, respectivamente.

Pero la noche acabó en desastre debido a un sucesión de fallos defensivos.

Siete minutos después de la reundación, Minamino aprovechó un error de Fabricio Bruno para marcar desde dentro del área. Justo después de la hora, un disparo de Nakamura desviado por Bruno acabó en la red para igualar el duelo.

Ueda completó la remontada con un cabezazo a los 71 minutos, desatando la celebración de la multitud que llenó el estadio.

"Creo que el partido de hoy, hasta el error de Fabricio (en el primer gol", estuvo bien controlado", indicó Ancelotti. "Tengo muy claro lo que pasó. La mentalidad fue frágil tras el primer error. Ese fue el mayor error del equipo. No creo que la segunda parte haya sido mala. Reitero, el error tuvo un gran impacto".

Tanto Brasil como Japón ya se han clasificado para la Copa del Mundo de 2026, que será coorganizada por Estados Unidos, México y Canadá.



