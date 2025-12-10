México vs Portugal: ¿qué se sabe de Fanki, que causó caos en redes?

La plataforma digital de boletaje Fanki registró una interrupción en su funcionamiento durante la mañana de este miércoles.

Por medio de redes sociales, varios usuarios informaron que, al intentar ingresar para adquirir boletos del partido amistoso entre México y Portugal, el sistema dejó de responder.

El encuentro está programado para el 28 de marzo de 2026 en el Estadio Banorte (antes Azteca) y contempla la participación de figuras como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes y Vitinha.

¿Qué causó la interrupción en la plataforma Fanki?

La saturación de solicitudes generó que muchos interesados no pudieran completar el proceso de compra, lo que derivó en cuestionamientos sobre la estabilidad operativa de la plataforma. La caída también ocasionó que surgieran dudas sobre la administración del sistema y sobre las personas responsables de su desarrollo y operación.

Detalles sobre la evolución de Fanki como plataforma de boletaje

Fanki es una plataforma digital colombiana enfocada en la venta y gestión de entradas para eventos deportivos. Forma parte de la transformación empresarial de Bitsports, compañía creada por Tatiana Fontalvo. En su etapa inicial, Bitsports impulsó un modelo basado en la incorporación de NFTs para generar espacios de interacción en el entorno digital entre organizaciones deportivas y aficionados. Esta etapa buscó introducir un formato de participación que ampliara la presencia de los seguidores en plataformas tecnológicas.

Con el paso del tiempo, la empresa modificó su enfoque y avanzó hacia un sistema más amplio que integró servicios financieros, soluciones de boletería digital y programas destinados a fortalecer la relación entre equipos y aficionados. Esta evolución dio lugar a un ecosistema unificado bajo el nombre de Fanki.

Servicios ofrecidos por Fanki para usuarios y organizaciones deportivas

Fanki ofrece herramientas dirigidas a organizaciones deportivas y usuarios finales. Entre ellas se incluyen tarjetas de crédito personalizadas, mecanismos de acumulación de puntos y sistemas de cashback aplicados a consumos vinculados con cada institución afiliada.

Los puntos acumulados pueden utilizarse para obtener mercancía, descuentos o experiencias definidas por los clubes participantes en la plataforma. Con ello se busca integrar en un mismo sistema las operaciones de compra y los programas de fidelización.

La plataforma también incorpora soluciones que agilizan el proceso de pago, ya sea mediante tarjetas, transferencias u opciones habilitadas temporalmente según el evento. En ciertos casos, se activan modalidades como meses sin intereses a través de acuerdos con entidades financieras, lo que amplía las posibilidades de adquisición para los usuarios.