Inter sigue perfecto

El Inter de Milán se mantuvo en el lote de los equipos con paso perfecto al superar el miércoles 2-1 a Kairat en la Liga de Campeones, mientras que el Barcelona se complicó en su visita al Club Brujas y Erling Haaland extendió su racha goleadora en la victoria del Manchester City como local, por 4-1 sobre el Borussia Dortmund.

Los goles del argentino Lautaro Martínez y el brasileño Carlos Augusto le dieron la victoria al Inter, subcampeón de la pasada edición, en su feudo de San Siro. Los Nerazzurri emularon a Bayern Múnich y Arsenal como los únicos equipos con el pleno de cuatro triunfos en la fase de liga del torneo.

Kairat, el club de Kazajistán que sigue sin ganar en la fase de liga, empató transitoriamente mediante Ofri Arad al inicio del segundo tiempo antes de que Augusto se encargara de que el Inter se embolsara los tres puntos.

"Sabíamos que teníamos que ganar los primeros cuatro partidos y lo hicimos", dijo el defensor del Inter Federico Dimarco. "Tenemos que pensar partido a partido, cada encuentro es difícil en la Liga de Campeones".

El Barcelona reaccionó tres veces para empatar en Bélgica, donde Lamine Yamal fue decisivo para evitar la derrota. Marcó a los 61 minutos y su disparo a los 77 propició un autogol del mediocampista rival Christos Tzolis para el 3-3 definitivo.

Phil Foden firmó un doblete para el City, mientras que Haaland marcó su 27to gol en 17 partidos con su club y la selección esta temporada. Ha anotado en cinco partidos consecutivos de la Liga de Campeones para tres clubes diferentes, habiéndolo hecho también con Salzburgo y Dortmund.

"Cada vez que vengo a una conferencia de prensa, le dan otro récord", dijo el entrenador del City, Pep Guardiola.

El delantero noruego ha marcado 14 veces en sus últimos nueve partidos. Apenas en dos ocasiones no ha perforado las redes en un partido esta temporada.

El Benfica de José Mourinho perdió 1-0 en casa ante Bayer Leverkusen, sumando su cuarta derrota consecutiva en la fase de liga. Ajax también sufrió su cuarta derrota en fila tras caer 3-0 ante Galatasaray en casa.

Victor Osimhen convirtió dos penales en su triplete para los visitantes, alcanzando seis goles y superando a Haaland, Harry Kane y Kylian Mbappé, quienes tienen cinco dianas cada uno.

Ajax ha conseguido una victoria en sus últimos siete partidos en todos los torneos.

Newcastle venció 2-0 a Athletic de Bilbao en St. James´ Park con goles de Dan Burn y Joelinton. El club inglés ha hilvanado tres victorias y porterías a cero consecutivas para subir al sexto lugar en la tabla.

Atalanta ganó 1-0 en Marsella con un gol de Lazar Samardzic a los 90. Charles De Ketelaere falló un penal a los 14 minutos por el equipo italiano.

En los partidos realizados temprano, Chelsea empató 2-2 ante Qarabag, mientras que Pafos logró su primera victoria en la fase de liga al vencer de local 1-0 al Villarreal español en Chipre.

City avanza

Foden anotó dos veces, Haaland añadió otro gol, y el suplente Rayan Cherki completó la goleada por el City después de que Waldemar Anton anotó por el Dortmund.

Los goles de Foden —junto a la base del poste en cada mitad— habrán fortalecido sus argumentos para un regreso a la selección de Inglaterra esta semana, cuando Thomas Tuchel convoque su plantel.

Fue la tercera victoria del City en la fase de liga junto con un empate 2-2 en Mónaco. Dortmund buscaba su tercera victoria.

"Estamos en una buena posición para el próximo partido contra Leverkusen, y si podemos lograr una o dos victorias más, tal vez estemos cerca de terminar entre los ocho primeros", dijo Guardiola.

Barcelona se atora

Carlos Forbs anotó dos veces por Brujas en su empate en su partido de toma y daca con el Barcelona.

Los integrantes del equipo belga pensaron que habían anotado el gol del triunfo en el descuento tras un error del portero Wojciech Szczesny, pero el árbitro señaló falta cuando el guardameta perdió la posesión dentro del área.

Fermín López, Jules Koundé y Eric García estrellaron el balón en el poste por el Barcelona. El club catalán evitó otra derrota después de haber caído ya ante el campeón defensor Paris Saint-Germain en casa. Ganó en el feudo de Newcastle y contra Olympiakos.

"Podemos hacer las cosas mejor", reconoció el entrenador del Barcelona, Hansi Flick. "Un empate 3-3 no es un buen resultado, pero remontamos".

Brujas tiene dos derrotas y una victoria.

Chelsea alcanza

El suplente argentino Alejandro Garnacho anotó un gol en la segunda mitad para que el Chelsea empatara con Qarabag.

El brasileño Estevao, el hombre del partido, abrió el marcador por el Chelsea a los 16 minutos, pero los anfitriones azeríes remontaron con goles de Leandro Andrade a los 29 y un penal de Marko Jankovic a los 39.

Garnacho anotó a los 53 por el Chelsea, que venía de encadenar victorias en la Champions sobre Ajax y Benfica luego de comenzar la fase de liga con una derrota ante el líder Bayern Múnich.

"Concedimos goles tontos, y necesitamos prestar más atención en el futuro", dijo el entrenador del Chelsea, Enzo Maresca.

Qarabag ha sumado siete puntos en sus cuatro partidos. Había ganado los dos primeros antes de perder 3-1 en su visita al Athletic Bilbao.

Histórica victoria de Pafos

En el otro partido temprano, el debutante Pafos logró su primera victoria en la fase de liga al vencer de local 1-0 al Villarreal español en Chipre.

"Esta fue una victoria histórica para el club y para Pafos", dijo el defensor David Goldar. "Cada año crecemos y mejoramos y esperamos que eso continúe. Hemos creado algo especial aquí, pero también necesitamos mantenernos humildes".

En sus partidos anteriores, Pafos perdió 5-1 ante el Bayern en casa y empató 0-0 tanto en Kairat como en Olympiakos.

Villarreal, que regresó a la Liga de Campeones por primera vez desde que alcanzó las semifinales en 2022, sigue sin ganar después de cuatro partidos. Venía de tres victorias consecutivas en cotejos de la liga española y la Copa del Rey.



