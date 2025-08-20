Inter Miami y Tigres UANL se enfrentan en Leagues Cup

Inter Miami y Tigres UANL se enfrentan en Chase Stadium en un choque que promete ser uno de los más vibrantes de la Leagues Cup.

Los locales, liderados por Javier Mascherano, llegan con una racha de diez partidos invictos como anfitriones y con la ambición de reconquistar el título que ganaron en 2023.

Tigres, por su parte, busca convertirse en el primer equipo mexicano en levantar el trofeo, y lo hará con sed de revancha tras su reciente caída ante Club América en la Liga MX.