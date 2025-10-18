Segundo triplete de Messi en la MLS da victoria al Inter Miami, 5-2 sobre Nashville

Lionel Messi anotó su segundo "hat trick" en la MLS para guiar el sábado al Inter Miami a una victoria de 5-2 sobre Nashville en la última jornada de la campaña regular.

Messi lidera la MLS en goles con 29 esta temporada. La última vez que anotó un triplete fue el pasado 19 de octubre en la victoria por 6-2 sobre el Revolution de Nueva Inglaterra.

"Es muy obvio que Leo nos da una ventaja cada noche", dijo el defensor del Inter Miami, Ian Fray. "No hay suficientes palabras para describirlo".

El astro argentino abrió el marcador a los 35 minutos, anotando su 27mo tanto de la temporada con un disparo desde la medialuna. Nashville respondió con un cabezazo de Sam Surridge a los 43 para empatar.

Una actitud ofensiva de Nashville dio frutos en el sexto minuto del tiempo de descuento de la primera mitad cuando Jacob Shaffelburg anotó, al aprovechar un rebote, luego que Hany Mukhtar estrelló su disparo en el poste izquierdo.

A Miami se le otorgó un penalti tras una mano del hondureño Andy Nájar a los 62 minutos. Messi anotó su segundo tanto del encuentro para empatar 2-2. Cuatro minutos después, el argentino Baltasar Rodríguez dio al Inter Miami una ventaja de 3-2 con un disparo desde el corazón del área.

"Hacia el final del partido, nuestra calidad prevaleció y ganamos", dijo Fray. "Tenemos aquí a algunos de los mejores jugadores que han practicado este deporte. No importa a quién enfrentemos, tenemos la misma mentalidad".

Messi logró su tercera diana de la noche con un zurdazo desde el centro del área a los 81 para extender la ventaja a 4-2. El venezolano Telasco Segovia añadió un quinto gol para el Inter Miami un minuto después del tiempo de descuento para asegurar la victoria.

"No hicimos un buen trabajo defendiendo ante Messi, especialmente en los últimos 24, 25 metros. Creo que pudo encontrar espacios en las combinaciones", lamentó el entrenador de Nashville, B.J. Callaghan. "Si le das oportunidades en la parte superior del área, las va a aprovechar".

El "hat trick" de Messi le da una ventaja, como potencial ganador de la Bota de Oro, en la puja por el premio al Jugador Más Valioso. Ahora está cinco goles por delante de los segundos máximos goleadores de la liga, Surridge y Denis Bouanga de Los Angeles FC.

Inter Miami terminó la temporada regular con 65 puntos, en el tercer puesto de la Conferencia Este. En consecuencia, enfrentará en la primera ronda de los playoffs al propio Nashville, que fue sexto con 54.

"Ése fue un partido adelantado de playoffs y nos hemos ganado nuestro lugar ahí", dijo Callaghan. "Esperamos con ansias jugar contra Miami nuevamente. En general, sobre el partido, fue una historia distinta en cada tiempo, y habrá algunas lecciones que aprenderemos de la segunda mitad".

"Día Decisivo"

En otros duelos de la última fecha, Charlotte se impuso 2-0 al Union de Filadelfia para asegurar un sitio entre los cuatro primeros preclasificados de los playoffs por primera vez en la historia del club.

Con un triunfo de 3-1 sobre los Red Bulls de Nueva York, el Crew de Columbus finalizó séptimo de la Conferencia Este, con el pasaje asegurado a la postemporada sin pasar por la ronda de comodines.

Orlando City se impuso 4-2 sobre Toronto y será el noveno preclasificado del Este. Se medirá con Chicago el miércoles en la ronda de comodines. El Fire igualó 2-2 con el Revolution.

Los Sounders de Seattle superaron 2-1 al New York City FC y serán quintos preclasificados del Oeste. Chocarán con Minnesota o Los Ángeles FC en la ronda inicial a tres partidos.

Cincinnati se apoderó del segundo puesto del Este, al golear 3-0 a Montreal.