Messi y el Inter Miami se coronan en el Este

Lionel Messi jugará por otro trofeo. Y es evidente que Jordi Alba y Sergio Busquets tampoco están listos para comenzar sus jubilaciones.

El argentino Tadeo Allende anotó tres goles, los dos primeros con asistencias de Alba y Busquets, y el Inter Miami aplastó el sábado 5-1 al New York City FC, para obtener el título de la Conferencia Este y avanzar a la final de la MLS.

Alba y Busquets, un par de excompañeros de Messi en el Barcelona, se retirarán cuando termine esta campaña.

Mateo Silvetti anotó a los 67 por el Inter Miami, en una jugada que preparó su compatriota argentino Messi para llegar a 405 asistencias de por vida con clubes y con la selección. Sería la mayor estadística de su tipo en la historia del fútbol.

El venezolano Telasco Segovia anotó con un pase de tacón de Alba a los 83 para convertir el duelo en una goleada, y Allende completó el hat-trick a los 89.

Inter Miami —el tercer preclasificado del Este— será anfitrión de San Diego o Vancouver en la final del 6 de diciembre a las 2:30 de la tarde (1930 GMT.) San Diego y Vancouver juegan por el título de la Conferencia Oeste más tarde.

Será la primera aparición del Inter Miami en una final de la MLS. No había pasado de la ronda inicial de postemporada en ninguna de sus primeras cinco campañas.

El club de Messi perdió sus dos partidos ante Vancouver esta temporada, ambos en una semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF por un global de 5-1.

Justin Haak anotó a los 37 minutos por NYCFC, que sufrió dos tropiezos y empató un duelo frente a Miami en esta campaña.

La victoria acerca al Inter Miami a un paso de otro trofeo, después de ganar la Leagues Cup en 2023 y el Supporters´ Shield como el mejor equipo de la temporada regular de la MLS el año pasado. Messi, campeón del mundo con Argentina y ocho veces ganador del Balón de Oro, se unió al equipo a mitad de la temporada 2023 cuando estaba en el fondo de la clasificación de la MLS y en una racha de 11 partidos sin ganar.

Ahora el nombre del club es conocido globalmente, la camiseta número 10 de Messi en el color de rosa del club se vende en todo el mundo, un nuevo estadio cerca del Aeropuerto Internacional de Miami está en camino para la próxima temporada, el astro tiene contrato hasta 2028, parece seguro que ganará su segundo premio consecutivo al Jugador Más Valioso de la MLS y el equipo está al borde de un título de la liga.

Las estrellas acuden a ver a este equipo por Messi. El gran tenista español Carlos Alcaraz estuvo allí el sábado por la noche, al igual que algunos miembros de la selección femenina estadounidense de fútbol.

"Todos en el mundo sabe quién es Lionel Messi. ... Creo que todos pensaron que él vendría aquí y haría exactamente lo que ha hecho", dijo la delantera estadounidense Lindsay Horan, cuya admiración por el crack sudamericano se remonta a muchos años.

Messi fue golpeado en el lado izquierdo de la cabeza en el noveno minuto y quedó brevemente aturdido, permaneciendo en el suelo cerca del círculo central durante unos segundos.