Inter de Milán y Napoli empatan

Un empate el domingo 2-2 entre el líder de la Serie A, Inter de Milán, y el campeón defensor Napoli dejó en claro la disparidad en la liga italiana.

Una victoria del Inter podría haber puesto a la Nerazzurri cinco puntos por delante. En cambio, el Inter se movió solo tres puntos por delante del el AC Milan, que es segundo, después de que también fue contenido 1-1 por la Fiorentina, amenazada por el descenso, y se mantuvo cuatro puntos por delante del Napoli en el punto medio de la temporada.

Scott McTominay igualó dos veces para el Napoli tras los goles de Federico Dimarco y Hakan Calhanoglu del Inter.

Un posible gol de la victoria del centrocampista del Inter , Henrikh Mkhitaryan, en el tiempo de descuento pegó en el poste.

Dimarco adelantó al Inter a los nueve minutos desde un ángulo agudo para culminar un contraataque que comenzó cuando McTominay fue despojado por Piotr Zielinski.

McTominay igualó antes de la media hora al redirigir un centro de Eljif Elmas.

Calhanoglu convirtió un penalti en la segunda mitad y luego McTominay remató de volea desde cerca.

El entrenador del Napoli, Antonio Conte, fue expulsado por protestar después de que al Inter se le concediera el penalti.

Racha invicta del Milan

Christopher Nkunku anotó el gol del empate a los 90 minutos y el AC Milan extendió su racha invicta a 18 partidos con su empate en la Fiorentina.

El Milan parecía encaminado a su primera derrota desde agosto antes de que Nkunku recibiera un pase filtrado de Youssouf Fofana y enviara el balón al fondo de la red.

Fue el tercer gol de Nkunku en cuatro partidos. Un doblete contra el Verona el mes pasado puso fin a su sequía tras su traspaso en agosto desde el Chelsea.

Pietro Comuzzo había adelantado a la Fiorentina con un cabezazo desde un tiro de esquina a mitad del complemento. Y la Viola casi lo ganó, pero un disparo de Marco Brescianini golpeó el travesaño en el tiempo de descuento.

El delantero del Milan, Christian Pulisic, no aprovechó dos oportunidades tempranas.

La Fiorentina se movió un punto por encima del Hellas Verona y del último lugar, Pisa, en la parte inferior de la clasificación.

Anteriormente, el Parma venció 2-1 al Lecce con un gol en propia puerta de Tiago Gabriel y un tanto de Mateo Pellegrino. El Parma se alejó siete puntos de la zona de descenso, mientras que el Lecce quedó solo tres puntos por encima de la Fiorentina.

La Lazio ganó 1-0 en Verona con un gol en propia puerta en la segunda mitad de Victor Nelsson.







