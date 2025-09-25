FIFA prueba la tarjeta verde en el Mundial Sub-20 de Chile

El Mundial Sub-20 de la FIFA en Chile 2025 está muy cerca de comenzar, un torneo que será una gran prueba para una generación llena de talento de jugadores mexicanos.

La edición, que verá el arranque de las actividades este sábado, contará con una nueva herramienta para los equipos participantes, al confirmarse la utilización de la tarjeta verde.

Luego de una prueba en el Mundial Femenil de la categoría, el máximo organismo del futbol mundial repetirá la dosis al permitir el uso de este sistema para decisiones arbitrales polémicas.

De acuerdo con la organización, las selecciones recibirán, previo al comienzo de los partidos, un par de tarjetas verdes, mismas que podrán utilizar durante el transcurso de los juegos ante alguna jugada que consideren marcada erróneamente.

Luego de ser avisado por los árbitros auxiliares, la acción será revisada por el VAR y, en caso de ser correcta la solicitud, se le regresará la tarjeta al equipo. En caso de mantenerse la marcación, se le retirará.