Indigna a Laporta invasión al Camp Nou

Laporta comentó que se analizará la información que se tiene para tomar medidas al respecto.

"Todo apunta a que se han producido unas situaciones no deseables. Como culé, me siento avergonzado de lo que he visto. Había visto muchos aficionados del otro equipo y lamento mucho lo que ha pasado.

"Tomaremos medidas y no se producirá nunca más. Las explicaremos porque ha sido muy grave", expuso.

El Eintracht Frankfurt tenía derecho a 5 mil entradas para el partido y la causa de que la cifra haya sido mayor es que muchos aficionados adquirieron su boleto en las taquillas del Camp Nou, esto de acuerdo a ESPN.