Ídolo en Colombia

Faustino Asprilla pertenece a la generación dorada del futbol colombiano.

La velocidad y habilidad del "Tino" fueron su característica en una carrera en la que militó en el Parma de Italia, el Newcastle de Inglaterra y hasta el Atlante del futbol mexicano.

Asprilla fue desenfrenado dentro y fuera del campo, amante de la fiesta y las mujeres, quienes le ayudaron con Hernán Crespo.

Patadas al 3x1

El 5 de septiembre de 1993, Colombia humilló 5-0 a Argentina en el Monumental de Buenos Aires, en la última fecha de la eliminatoria rumbo a Estados Unidos 1994, mandando a La Albiceleste al Repechaje.

"La gente en el estadio nos gritaba: ´¡Los colombianos están de luto, son todos negros, son todos putos!´. En Barranquilla no les dimos patadas, pero ahí sí los vamos a cagar a patadas, éramos una selección de ´guapos´, si vos le tirabas una patada a Leonel (Álvarez) ¿cuántas crees que te iba a devolver? ¡Tres!", recordó Asprilla.

Puñetazo de Chilavert

En un partido de eliminatoria de Conmebol, el portero de Paraguay, José Luis Chilavert, le dejó unos recuerditos al "Tino".

"No sé por qué ese día Chilavert estaba escupiendo a los futbolistas, y cuando me escupe yo le devuelvo un puño, el árbitro nos expulsa y marca penal para nosotros, como no podía quedarme en la banca, me esperé en el túnel a que "Chicho" (Serna) pateara el penal, veo que viene Chilavert, pero jamás pensé que me fuera a tirar un puño, y la gente dijo que no supe reaccionar, es que me dejó mareado".

´Arregla´ a Crespo

Asprilla y Hernán Crespo coincidieron en el Parma, donde el colombiano ayudó al argentino.

"Tino" le preguntó: ´¿Vos con quién vivís? y dijo ´con mi papá, mi mamá´. ¿Y la novia?, ´no ella está por allá en Argentina y yo lo que quiero es hacer goles´. ´Pero venga usted, ¿hace cuánto no tienes sexo?´ Y responde: ´No pues para saber. Seis meses boludo, qué sé yo´´.

Poco después, "Tino" le presentó una amiga italiana: ´Y empezó a salir Crespo con ella y no paró de hacer goles, le dije ´¿vio?´ El problema solucionado mijo?´".

El ´Piojo´, de chofer

"Cuando yo estuve en México ahí estuvo Miguel Herrera como asistente de Carlos Reinoso, aunque más que asistente era el tipo que le cargaba las maletas al profe y que la hacía de su chofer", declaró.

Luego, en un partido de Liguilla ante Pachuca, acusó a Reinoso de intentar amañar el juego.

"Le dijo a los jugadores más jóvenes: ´si nos hacen otro gol, ustedes se hacen expulsar, así, cuando quedemos con 6, el partido se acaba y termina 3-0".

Sin ropa interior

En su debut con Colombia en un partido ante Chile, Asprilla sufrió un "accidente" muy divertido. "Yo estaba acostumbrado a que en el Parma te daban todo incluyendo las licras para jugar, y en la selección cada uno lo tenía que llevar, lo único que te daban eran los shorts, las medias, y como yo iba ya listo para irme al aeropuerto llevaba los pantaloncillos (calzones), pero no me los puse para no sudarlos y me dio la brillante idea de jugar así. Nadie se dio cuenta hasta que salió la foto, y dijeron: ´¡Se le salió un músculo!´".