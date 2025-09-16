Partidos de la Champions League este martes: Horarios y canales de transmisión

Partidos de la Champions League este martes: Horarios y canales de transmisiónLa Champions League regresa con partidos emocionantes y un nuevo formato que promete drama y competitividad. Entérate de todo lo que necesitas saber para disfrutar de los encuentros.
El nuevo formato de la Champions League deparó sorpresas, emociones y, en última instancia, un nuevo ganador (PSG) del torneo más prestigioso a nivel de clubes la temporada pasada.
Ahora, los mejores equipos de Europa están listos para volver a la acción. Todo comienza este martes, con una primera ronda de partidos repartidos en tres días esta semana.
Ese fue el tipo de drama y riesgo que la UEFA quería al embarcarse en una reforma radical de la competición. Desaparecieron los grupos predecibles de cuatro equipos, donde, más a menudo que no, los favoritos avanzaban.
En su lugar, se introdujo una fase de liga donde "cada partido cuenta" y el factor de riesgo se mantuvo hasta la última jornada de partidos, con equipos como el Real Madrid, el Manchester City y el PSG sin estar seguros de su destino.
Aunque uno de los equipos más poderosos y costosos del mundo acabó coronándose campeón, se añadió un nuevo nombre al palmarés y el cambio de formato creó un nivel de imprevisibilidad raramente visto en tiempos recientes.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de la Champions League?
- PSV vs Union Saint-Gilloise/ 10:45/ Caliente TV y FOX
- Athletic Bilbao vs Arsenal/ 10:45/ HBO MAX y TNT
- Juventus vs Borussia Dortmund/ 13:00/ Caliente TV y FOX
- Benfica vs Qarabag/ 13:00/ Caliente TV
- Tottenham vs Villarreal/ 13:00/ HBO MAX y Space
- Real Madrid vs Marsella/ 13:00/ HBO MAX y TNT.