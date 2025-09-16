Partidos de la Champions League este martes: Horarios y canales de transmisión

El nuevo formato de la Champions League deparó sorpresas, emociones y, en última instancia, un nuevo ganador (PSG) del torneo más prestigioso a nivel de clubes la temporada pasada.

Ahora, los mejores equipos de Europa están listos para volver a la acción. Todo comienza este martes, con una primera ronda de partidos repartidos en tres días esta semana.

Ese fue el tipo de drama y riesgo que la UEFA quería al embarcarse en una reforma radical de la competición. Desaparecieron los grupos predecibles de cuatro equipos, donde, más a menudo que no, los favoritos avanzaban.

En su lugar, se introdujo una fase de liga donde "cada partido cuenta" y el factor de riesgo se mantuvo hasta la última jornada de partidos, con equipos como el Real Madrid, el Manchester City y el PSG sin estar seguros de su destino.

Aunque uno de los equipos más poderosos y costosos del mundo acabó coronándose campeón, se añadió un nuevo nombre al palmarés y el cambio de formato creó un nivel de imprevisibilidad raramente visto en tiempos recientes.

¿A qué hora y dónde ver los partidos de la Champions League?