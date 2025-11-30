Cruz Azul vs Chivas: Horario y canales para ver la Liguilla

Los rojiblancos de Chivas se jugarán la vida en el Estadio Olímpico Universitario: si desean convertirse en semifinalistas, necesitan una victoria ante Cruz Azul. Será ganar o morir, mientras que para los cementeros, un empate basta para superar los Cuartos de Final del Apertura 2025.

Después del empate a cero que ambas escuadras firmaron en el Estadio Akron, la serie quedó abierta. Sin embargo, existe el antecedente de que Chivas no ha logrado una victoria ante Cruz Azul en sus últimas cinco citas.

¿Cuál es el contexto de este enfrentamiento?

Cabe recordar que la última vez que se hicieron frente en una Liguilla fue en un lejano Apertura 2006. Tuvieron que pasar 19 años para que se reencontraran en una "Fiesta Grande" del balompié mexicano. En ese entonces, ambas escuadras se enfrentaron en los Cuartos de Final, donde los celestes cayeron. Esto permitió que los rojiblancos construyeran el camino rumbo a su onceava estrella, misma que conquistaron en "El Infierno" ante los Diablos Rojos de Toluca.

¿Cuándo y dónde se podrá ver el partido?

Con el contexto presente, este es el horario y los canales de transmisión para ver el partido de ida. El último de los Cuartos de Final, ya que Monterrey, Tigres y Toluca avanzaron hasta la próxima instancia.

¿A qué hora y por dónde se podrán ver los Cuartos de Vuelta del Apertura 2025?

Domingo, 30 de noviembre

Cruz Azul vs Chivas | 19:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium y Canal 5.