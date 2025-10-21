Partidos de la Jornada 3 de la Champions League

Después de la última derrota europea en casa ante el PSG (1-2) y tras las dudas generadas en LaLiga tanto en Sevilla como en el último partido ante el Girona, al Barça solo le vale la victoria este martes ante Olympiacos, en un partido a contrapié y con el Clásico ante el Real Madrid el siguiente sábado

A todo ello se le suma el gran número de jugadores lesionados que tiene Hansi Flick, así como que tanto Lamine Yamal y Fermín López han regresado recientemente al equipo después de unas semanas de baja por lesión y no están al 100%, especialmente el de Rocafonda.

Así que los problemas se le acumulan para el técnico germano, que tendrá que tomar muchas decisiones para armar un once y se le acumulan las bajas, especialmente en ataque.

En esa línea no puede contar con Robert Lewandowski y Dani Olmo, ambos lesionados para unas cuantas semanas; tampoco estarán los metas Joan García ni Marc-André ter Stegen ni Pablo Páez Gavira 'Gavi'.

Además, tampoco están disponibles Ferran Torres y Raphael Dias 'Raphinha'. El valenciano podría estar para el Clásico de este domingo, el brasileño incluso es duda para el Bernabeu.

Los partidos de este martes en la Champions League

Son nueve partidos los que abren este martes la Jornada 3 de la UEFA Champions League. Te contamos todos los detalles.