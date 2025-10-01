Partidos destacados en la Champions League este miércoles

Tras debutar en la Champions League con una victoria en Newcastle (1-2) gracias a un doblete de Marcus Rashford, el Barcelona de Hansi Flick pondrá a prueba la madurez de su proyecto ante el PSG, el vigente campeón de Europa, en un partido al que ambos conjuntos llegan con numerosas bajas.

La escuadra azulgrana recibirá al París Saint-Germain de Luis Enrique en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en el que podría ser el último partido del Barça en Montjuïc antes de su traslado definitivo al Spotify Camp Nou.

Lo hará con la enfermería repleta después de que en las últimas semanas hayan caído lesionados los porteros Joan García y Marc-André ter Stegen, los centrocampista Gavi y Fermín López, y el delantero Raphinha, todos ellos piezas importantes.

Por su parte, Luis Enrique sabe ya que no podrá contar con Dembélé, Marquinhos y Doué. Vitinha, Fabián Ruiz y Joao Neves son duda, mientras que Kvaratskhelia finalmente ha sido descartado

Los partidos de este miércoles en la Champions League

Otros compromisos que llaman la atención para este miércoles es la visita del Sporting Lisboa al Napoli, el Villarreal vs Juventus o la visita del Bilbao al Signal Iduna Park.