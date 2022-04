Hija de Maradona abre polémica por camiseta del ´10´

"Hay una del primer tiempo y una del segundo. Conociendo a mi papá, sabes que esa camiseta no se la dio a nadie", comentó Dalma en su programa Radio Metro, desmintiendo al inglés Steve Hodge, quien asegura que desde hace 35 años ostenta la playera con la que Diego maravilló al Estadio Azteca.

"No, no es ésa la camiseta que mi papá usó en el segundo tiempo. ¿Qué va a decir, que tiene la del primero sin goles? Es la que usó contra Inglaterra, hasta ahí sí. No tiene manera de comprobar que tiene la del segundo tiempo. Te voy a explicar: él no tiene la camiseta de los dos goles, pero obviamente no lo puede decir, porque la de él tiene otro valor", agregó.

Dalma dice que sabe quién tiene la playera del segundo tiempo, con la que su papá marcó a los minutos 51 y 55, aunque aseguró que no revelará el nombre.