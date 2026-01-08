El equipo mexicano que busca fichar a Héctor Herrera

CIUDAD DE MÉXICO.- El Clausura 2026 de la Liga MX está a unos días de comenzar y, en la previa del silbatazo inicial, todavía persisten varios rumores y movimientos entre los equipos.

¿Qué posibilidades tiene Héctor Herrera de regresar a Pachuca?

Uno de los más recientes tiene que ver con Héctor Herrera, futbolista bicampeón con los Diablos Rojos del Toluca y una de las cartas fuertes en el mercado de fichajes. Con su amplia experiencia en Europa y en la Selección Mexicana, Herrera espera una oferta que le permita continuar su carrera, misma que podría llegar por parte de Pachuca.

Detalles sobre el interés de Pachuca en Héctor Herrera

De acuerdo con información de TUDN, el experimentado mediocampista tiene amplias posibilidades de regresar al equipo que lo vio nacer, con la opción de vestir nuevamente la camiseta de los Tuzos. El reporte agrega que lo que frena el fuerte interés del equipo, ahora dirigido por Esteban Solari, es su alto salario, el cual tendría que reducirse para integrarse al plantel.

Impacto de la situación salarial de Héctor Herrera

En su paso por el equipo escarlata, Héctor Herrera levantó cuatro títulos, disputó un total de 35 minutos y dejó para el registro una anotación y una asistencia.