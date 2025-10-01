Erling Haaland se acerca a récord de Lionel Messi en la Liga de Campeones

Tras fijar un nuevo récord en la Liga de Campeones, Erling Haaland se acerca rápidamente a otro.

El delantero del Manchester City se convirtió en el jugador que más rápidamente ha marcado 50 goles en la competición gracias al tanto que consiguió el mes pasado contra el Napoli. Arribó al medio centenar en su 49ª aparición, rompiendo el récord de Ruud van Nistelrooy de 50 en 62 partidos.

Ahora el récord de Lionel Messi está en su mira. Y también parece probable que caerá.

"Messi es el jugador que más rápidamente sumó 60 goles en la principal competición de clubes de fútbol europeo. Lo logró en 80 apariciones."

"El doblete conseguido el miércoles por Haaland contra el Mónaco significa que está en 52 después de apenas 50 partidos."

Pero el internacional noruego no pudo ocultar su frustración cuando el City desperdició la ventaja al conceder un penalti postrero. Se resignó así a un empate 2-2.

"No es suficiente", dijo Haaland. "Tenemos que intentar ganar el próximo partido. Es lo único que podemos hacer".

Los goles de Haaland dieron dos veces la ventaja al City en el Stade Louis II.

Adelantó a los visitantes a los 15 solo para que Jordan Teze igualara el encuentro tres minutos después.

Haaland volvió a marcar a los 44, pero cuando Nico González fue penalizado por una patada, Eric Dier convirtió desde los 11 pasos.

Los últimos goles de Haaland extendieron su impresionante racha goleadora al inicio de la temporada.