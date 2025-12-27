Guía Salah a Egipto a octavos

Mohamed Salah anotó nuevamente por un Egipto que se quedó con 10 hombres pero que avanzó a la fase de eliminación directa de la Copa Africana de Naciones, en tanto que el anfitrión Marruecos tendrá que esperar, luego que el VAR se convirtió en el principal tema de conversación el viernes.

Marruecos empató 1-1 con Mali en el último partido del Grupo A. Ambos equipos consiguieron que se marcaran penales a su favor tras decisiones del videoarbitraje.

Anteriormente, Egipto aguantó para vencer 1-0 a Sudáfrica y agradeció que no se otorgara otro penal.

Salah, quien aseguró la victoria inicial de los Faraones el lunes con un gol en el tiempo de descuento contra Zimbabue, lo hizo de nuevo en Agadir y su penal antes del descanso aseguró que los egipcios avanzaran desde el Grupo B.

Sudáfrica probablemente también debió haber cobrado un penal en el descuento cuando Yasser Ibrahim bloqueó un disparo con un brazo. Después de una larga demora, el árbitro decidió no otorgar el tiro desde los 11 pasos tras consultar las repeticiones de video.

Ibrahim se dejó caer al suelo aliviado.

"No tuvimos mucha suerte. También tuvimos varias decisiones arbitrales en nuestra contra", aseguró el entrenador de Sudáfrica, Hugo Broos.

Salah convirtió su penalti después de ser golpeado en la cara por una mano del delantero sudafricano Lyle Foster que retrocedía. Salah no mostró efectos negativos del golpe y envió su disparo directamente al centro mientras el portero Ronwen Williams se lanzaba a su derecha.

Todavía hubo tiempo antes del descanso para que el defensor egipcio Mohamed Hany fuera expulsado, tras recibir una segunda tarjeta amarilla por una falta sobre Teboho Mokoena.

Anteriormente, Angola y Zimbabue empataron 1-1 en el otro partido del grupo, un resultado que no favoreció a ninguno de los dos equipos tras las derrotas en la fecha inicial.

Egipto lidera con seis puntos en dos partidos, seguido por Sudáfrica con tres. Angola y Zimbabue tienen un punto cada uno. Los dos primeros de cada grupo avanzan, junto con los mejores terceros lugares.

Marruecos fue abucheado por los aficionados locales después del decepcionante empate del favorito del torneo contra un incansable equipo de Mali.

Los Leones del Atlas dominaron la primera mitad pero necesitaron un penal de Brahim Díaz para tomar la delantera antes del descanso. Esto ocurrió después de que el VAR sancionó una mano de Nathan Gassama, quien intentaba recuperar el equilibrio después de que Díaz lo superó.

Miles de aficionados marroquíes silbaron para presionar la decisión del árbitro Abdou Abdel Mefire, mientras consultaba las repeticiones antes de finalmente decidir a favor del equipo local.

Los ánimos se encendieron en la segunda mitad cuando a Lassine Sinayoko no se le otorgó un penal después de ser derribado por Jawad El Yamiq. Mefire revisó las repeticiones unos minutos después y finalmente otorgó el tiro penal.

Sinayoko ejecutó debidamente para igualar a los 64.

El equipo local presionó con fuerza por un gol que hubiera apaciguado a los aficionados, pero el portero de Mali, Djigui Diarra, marcó la diferencia, repeliendo un remate de Youssef En-Nesyri y también evitando un gol en propia puerta de Woyo Coulibaly.

La estrella francesa Kylian Mbappé asistió al partido, supuestamente por invitación de su buen amigo, el capitán de Marruecos Achraf Hakimi, quien calentó pero no jugó mientras espera su regreso tras una lesión de tobillo.

Zambia empató 1-1 con Comoras en el primer partido del Grupo A después de que ambos perdieron sus partidos iniciales.



