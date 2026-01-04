Con Mbappé lesionado, el delantero del Real Madrid Gonzalo García brilla con un triplete

Gonzalo García anotó su primer, segundo y tercer gol en La Liga para el Real Madrid el domingo con su triplete, dominando una victoria por 5-1 sobre el Real Betis.

El delantero de 21 años estaba haciendo una rara aparición como titular en lugar del lesionado Kylian Mbappé, el máximo goleador de la liga, quien está fuera de juego por un esguince en la rodilla izquierda.

García surgió de las categorías juveniles del Madrid antes de debutar con el primer equipo en noviembre de 2023. Ha tenido minutos constantes bajo la dirección de Xabi Alonso en esta campaña.

¿Cómo se desarrolló el partido entre Real Madrid y Betis?

García comenzó en el minuto 20 en el Santiago Bernabéu cuando cabeceó un tiro libre de Rodrygo después de liberarse de su marcador en el segundo palo.

Controló hábilmente un pase con el pecho antes de volear un disparo desde el borde del área para poner el 2-0 en el minuto 50.

El defensor Raúl Asencio cabeceó un córner de Rodrygo para el tercer gol del Madrid poco después.

El delantero del Betis, Cucho Hernández, descontó para los visitantes en el minuto 66, pero Gonzalo consiguió su triplete en el minuto 82 con un toque de talón para convertir un pase de Arda Guler antes de ser sustituido entre fuertes aplausos.

Su reemplazo, Fran García, completó la gran victoria en el tiempo de descuento.

La victoria mantuvo al Madrid en el segundo lugar a cuatro puntos del Barcelona después de que el líder ganara 2-0 en el Espanyol el sábado. Con el Villarreal en tercer lugar a siete puntos detrás del Madrid, pero con dos partidos menos que Madrid y Barcelona.

La victoria llegó después de un descanso invernal de dos semanas para los clubes españoles. Antes de ese descanso, el Madrid había estado luchando y la presión estaba aumentando para que Alonso supervisara una victoria convincente como la que su equipo logró contra el Betis.

Detalles del triplete de Gonzalo García en La Liga

La victoria más convincente del Madrid en un mes llega antes de que el equipo de Alonso se dirija a Arabia Saudita, donde participará en la Supercopa de España. Tendrá que vencer al rival de la ciudad, el Atlético de Madrid, en Jeddah el jueves para enfrentarse al Barcelona o al Athletic Bilbao en la final el 11 de enero.

El Levante sorprendió al Sevilla 3-0 en el debut del nuevo entrenador portugués Luís Castro.

Con su equipo liderando 2-0, el portero del Levante, Mathew Ryan, detuvo un penalti de Isaac Romero y su intento de cabecear el rebote en el minuto 90 antes de que el Levante anotara su gol final.

El Levante rompió una racha de ocho jornadas sin ganar y salió del último lugar.

El Oviedo cayó al fondo después de un empate 1-1 en Alavés.

La Real Sociedad tuvo un comienzo prometedor bajo el nuevo entrenador estadounidense Pellegrino Matarazzo después de mantener al Atlético de Madrid, cuarto clasificado, en un empate 1-1.

El exdelantero de la Sociedad, Alexander Sorloth, adelantó al Atlético en el minuto 50, pero Gonçalo Guedes igualó cinco minutos después para los locales.

El Girona salió de la zona de descenso con una victoria 2-1 en Mallorca.