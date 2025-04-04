¡Un partido de locura!

Muchas veces, las emociones inesperadas son las más gratas. Juárez y Puebla, noveno y último lugar de la tabla respectivamente, ofrecieron un partido lleno de goles para inaugurar la Jornada 15 del Apertura 2025.

Ocho goles en el Estadio Olímpico Benito Juárez, cuatro para los locales, y cuatro para la Franja (4-4), en un partido que se definió hasta los últimos suspiros del mismo.

Los Bravos dejaron escapar tres puntos claves que los hacían soñar con la Liguilla del fútbol mexicano. Puebla, de la nada, rescató un punto que supo a victoria para todo el entorno "camotero".

Luis Gabriel Rey, quien anotó un golazo de tiro libre para poner el 1-2 antes de irse al descanso, fue quien se puso la capa de héroe para "La Franja", pues al 93, convirtió el gol del empate, que apagó las ilusiones de los locales.

Madson De Souza Silva (25´) luego de una buena jugada por el sector de la izquierda por parte de Óscar Estupinan, mandó el balón a la red con el portero vencido, para abrir el marcador, en lo que parecía sería un juego de trámite.

Estupinan adornó su buena actuación con el segundo gol de Juárez. Desde los once pasos, consiguió su séptimo gol de este certamen. Zurdazo cruzado, inalcanzable para Jesús Rodríguez.

Los Bravos ganaban 4-2, con dos goles más de Guilherme Castilho al minuto 48, y de Jesús David Murillo al 73´. Parecía que Juárez acariciaba juegos de Liguilla, pero los camoteros tenían malas intenciones.