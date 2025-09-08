¡Ganan Chivas ... en amistoso!

Con goles de Armando González y Cade Cowell, las Chivas remontaron el marcador para vencer 2-1 a Club León en partido amistoso celebrado en el Seat Geek Stadium, en Chicago. En tierras estadounidenses, los rojiblancos lograron cortar una racha de 4 partidos sin conocer la victoria, aunque lo hicieron de manera amistosa, fuera del calendario oficial de la Liga MX.

Gabriel Milito y sus jugadores tuvieron que remar contracorriente, al verse superados desde el minuto 16 con un gol de Emilio Rodríguez.

Los Panzas Verdes realizaron una gran jugada de pared entre Rogelio Funes Mori y Daniel Arcila, dejándole el balón a Rodríguez, quien solamente tuvo que empujar el esférico al fondo de las redes. Previo al tanto de León, Javier Hernández se perdió el gol que abría el marcador, pues no logró cerrar la pinza tras un centro en los linderos del área chica.

El Rebaño no encontró la buena a pesar de par de jugadas de acción antes del descanso del medio tiempo, al cual se fueron en desventaja.

El once inicial que presentó Milito no fue alejado al que ha recurrido en Liga MX, incluso con los cambios que realizó en el segundo lapso, metiendo a la ´Hormiga´ González al 66´.

La respuesta de Armando González llegó al 81´, refrendando la confianza de su entrenador. Diego Campillo metió un centro al área desde un saque de manos, Erick Gutiérrez peinó el balón y ´Hormiga´ la mandó a guardar tras encontrarse completamente solo.

Con la euforia a tope, los rojiblancos se volcaron al ataque y encontraron el tanto de la diferencia en los pies de Cowell.

De nueva cuenta apareció el Guti como factor importante para un gol de Chivas, pues el mediocampista filtró un gran balón al ´Vaquero´, quien se enfiló dentro del área y fusiló a Alfonso Blanco para darle la vuelta al marcador.

El Guadalajara regresará a la Perla Tapatía para preparar el compromiso del Clásico Nacional, el cual se celebrará en el Estadio Ciudad de los Deportes el próximo sábado 13 de septiembre.

EN LA LIGA MX FEMENIL

LE SACA SAN LUIS EL EMPATE A LAS AGUILAS

El Atlético de San Luis le jugó de tú a tú al América y rescató el empate 2-2 que le supo a victoria, en la Jornada 10 de la Liga MX Femenil.

Fue cuestión de tiempo para que la Águilas impusieran condiciones en la primera mitad, ganando los espacios y lanzando su ofensiva por la lateral derecha. Montse Saldívar abrió el marcador al minuto 20, para llegar a 10 en su cuenta, reafirmándose como la goleadora del equipo.

Cuatro minutos después, Bruna Vilamala puso el partido cuesta arriba para las visitantes tras anotar el 2-0.

Pese a que la zaga de las rojiblancas hizo de todo para frenar a la ofensiva azulcrema, las delanteras de las Águilas fueron mejores.