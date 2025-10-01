Mbappé y Kane brillan en triunfos del Madrid y Bayern

Kylian Mbappé firmó una tripleta y Harry Kane estampó un doblete, con lo que los gigantes europeos Real Madrid y Bayern Múnich se apuntaron el martes victorias aplastantes ante debutantes en la Liga de Campeones. El Madrid no dejó entrever cansancio alguno por su largo viaje a Kazajistán al vapulear 5-0 a Kairat Almaty. El Bayern arrasó 5-1 a Pafos en Chipre.

Tottenham necesitó un gol en propia puerta en los últimos minutos para escapar de Bodø/Glimt con un empate 2-2. Liverpool sucumbió 1-0 de visita a Galatasaray después de que el VAR revirtió una decisión de penal a los 88 minutos.