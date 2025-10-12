"Hablan mucho", dice James Rodríguez sobre la Selección Mexicana

Este sábado la Selección Mexicana recibió un duro golpe de realidad al ser goleado (0-4) por la Selección de Colombia en el estadio AT&T, hogar de los Cowboys de Dallas. James Rodríguez, la gran estrella del conjunto cafetero y actual futbolista del León, le echó limón a la herida al lanzarle un mensaje directo a los jugadores del Tri.

Al terminar el partido, el exfutbolista del Real Madrid - que aportó dos asistencias en la goleada - no habló mucho ante los medios de comunicación, pero sí lanzó un dardo contra los futbolistas mexicanos.

"Hablan mucho", fue la reacción del atacante colombiano.

Por su parte, Javier Aguirre, director técnico de México, soltó un mensaje contundente asegurando que esta es la realidad del conjunto tricolor.