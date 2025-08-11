Golea Chelsea al Milán; Giménez en la banca

El Chelsea goleó 4-1 al AC Milán en duelo amistoso disputado este domingo en Stamford Bridge y el delantero mexicano Santiago Giménez se quedó en el banquillo de suplentes.

Las acciones claramente fuero dominadas por los locales, que desde los primeros minutos comenzaron a generar peligro ante el arco de Mike Maignan.

Andrei Coubis fue quien inició los dolores de cabeza para el estratega visitante, luego del autogol de su defensa al 5´.

Tres minutos después, la ventaja se incrementó con el tanto de João Pedro, quien entró con ventaja por el centro y remató con la cabeza un centro por derecha.

Para el complemento, el conjunto rossonero fue otro y al parece el regaño del DT Massimiliano Allegri a sus jugadores los hizo reaccionar y mandó a la cancha a Luka Modric, aunque no fue suficiente.

Por si fuera poco, al 61´ el técnico Enzo Maresca mandó al terreno de juego a la sensación brasileña Estevao Willian, de 18 años.

La superioridad del Chelsea seguía y al 67´ se definió el 3-0 luego de una pena máxima que fue cobrada de buena forma por Liam Delap.

La reacción del AC Milán apareció en el marcador al 70´, Youssouf Fofana entró al área y recibió una gran asistencia de Alexis Saelemaekers para definir con potencia a primer poste.

Delap selló su doblete al 90´, El delantero británico no lo pensó dos veces y remató cruzado con pierna derecha a segundo poste para el 4-1.

Allegri realizó un total de cinco cambios, pero Giménez no fue opción de Massimiliano Allegri, luego de que este sábado fuera titular y marcara ante el Leeds United.



