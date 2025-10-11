Messi contribuye con 2 goles y una asistencia a goleada del Inter Miami, 4-0 sobre Atlanta United

Lionel Messi anotó un gol en cada mitad y aportó una asistencia para ayudar a que el Inter Miami asegurara la ventaja de local en la primera ronda de los playoffs, al arrollar el sábado 4-0 al Atlanta United.

Messi sacudió la red a los 39 minutos cuando recibió un pase de su compatriota argentino Baltasar Rodríguez. Inter Miami se fue al descanso con la ventaja mínima.

Jordi Alba, quien ha anunciado que se retirará al final de la temporada, hizo el 2-0 siete minutos después del inicio de la segunda mitad. El defensor de 36 años suma 11 goles y 27 asistencias en 64 apariciones, todas con Miami.

Las Garzas honraron a Alba con una ceremonia tras su último partido de temporada regular en casa.

Messi logró su 18ª asistencia en el gol de Alba, empatando con Anders Dreyer de San Diego como líder de la liga en ese rubro.

Luis Suárez hizo el 3-0 a los 61 minutos, para conseeguir su décimo gol. El uruguayo ha prodigado además 10 asistencias en la campaña.

Messi cerró la cuenta en el 81 con una asistencia de Alba.

Fue el 26to gol de la temporada para Messi, quien superó por dos dianas al ganador de la Bota de Oro en 2023, Denis Bouanga de Los Angeles FC.

El astro argentino está tres tantos encima de Sam Surridge de Nashville, con un partido restante en la temporada regular.

Las 44 contribuciones de gol de Messi son la segunda mayor cantidad en una sola temporada en la historia de la liga. Solo el mexicano Carlos Vela de LAFC tuvo más con 49 en 2019.

Inter Miami y Cincinnati suman 62 puntos cada uno en la lucha por el segundo lugar de la Conferencia Este.

Las Garzas cierran la temporada regular el sábado con un partido en Nashville, mientras que Atlanta United recibirá al D.C. United con el último lugar en el Este en juego.