Renueva Johan Vásquez con el Genoa hasta 2028

¡Se queda!

El Genoa FC anunció que renovó al defensa mexicano Johan Vásquez hasta el 30 de junio de 2028.

El ex de Monterrey y Pumas, de 26 años, llegó en la temporada 2021-2022 al equipo italiano, pasando la campaña 2022-2023 prestado con el Cremonese antes de volver.

Ha disputado 108 partidos y marcado 6 goles con los rossoblù.