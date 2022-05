Gana el Inter y se corona en la Copa Italia

Juventus terminará la campaña sin trofeo alguno, algo que no le había ocurrido desde 2011.

El Inter siguió en camino de obtener un doblete de títulos, al imponerse el miércoles 4-2 a la Juventus en tiempo extra para coronarse en la Copa Italia.

Ivan Perisic anotó dos veces en el alargue, después de que Hakan Calhanoglu había convertido un polémico penal en las postrimerías del tiempo regular.

Juventus había dado la vuelta al encuentro en los albores del segundo tiempo, mediante dos goles en el mismo número de minutos, por parte de Alex Sandro y Dusan Vlahovic, tras verse abajo por un tanto tempranero de Nicolo Barella.

Hubo una nota agria en la entrevista de la televisión con Perisic. Se preguntó al croata sobre su contrato, que expira al concluir la temporada.

"No sé nada todavía. No esperas hasta el último minuto con los jugadores importantes, simplemente no heces eso", indicó.

Para el Inter, éste fue el primer cetro de lo que podría ser un par impresionante. El club Nerazzurro lucha con su rival ciudadano Milan por la cima de la Serie A italiana, donde el inter es campeón vigente.

Los Rossoneri tienen una ventaja de dos puntos, cuando resta un par de fechas.

"Siempre me siento como un líder. Y cuando el equipo está tan fuerte, es más fácil ser el líder", añadió Perisic. "Tenemos todavía dos partidos. Hay que ganarlos y veremos. ¿Creemos que lo podemos lograr? Siempre".

Juventus cayó también ante el Inter en la Supercopa italiana en enero. Terminará la campaña sin trofeo alguno, algo que no le había ocurrido desde 2011. La Vecchia Signora buscaba ampliar su récord con 15 coronaciones en la Copa Italia. Había ganado cinco de las siete ediciones anteriores, incluida la de 2021.

Pero fue el Inter el que tuvo un comienzo perfecto en el Stadio Olímpico de Roma. Tomó la ventaja cuando habían transcurrido menos de siete minutos.

Barella contó con tiempo y espacio de sobra, otorgados por la zaga juventina. Hizo una gambeta desde la izquierda y definió combado a segundo palo.

El croata Ivan Perisic devolvió al Inter la Copa después de 11 años en los tiempos extra.

La Juve comenzó a meterse en el partido a la mitad del primer tiempo. Estuvo cerca de empatar, pero Samir Handanovic realizó una atajada a un remate del argentino Paulo Dybala y desvió con las palmas un gran disparo de Vlahovic.

En cambio, pareció que Handanovic pudo hacer más en el tanto del empate de la Juve, cinco minutos después del descanso. Un disparo de Vlahovic fue repelido pero le quedó a Alex Sandro en el borde del área. El brasileño disparó y el balón se escapó de las manos del arquero del Inter, para inflar las redes.

Juventus cambió el encuentro un par de minutos después, cuando Vlahovic corrió en busca de un balón filtrado, se adentró en el área y eludió al defensa Danilo D´Ambrosio. Su disparo inicial rebotó en la cara de Handanovic, pero el rebote le quedó a modo para anotar.

Inter aumentó la presión y logró igualar por medio del penalti controversial. El argentino Lautaro Martínez cayó cuando al parecer su pierna se atoró con la de un zaguero de Juventus.

Calhanoglu ejecutó un disparo alto e imparable. Poco después, el técnico de la Juve, Massimiliano Allegri, se enfrascó en una discusión con un asistente del Inter, lo cual desató un altercado.

Inter recibió la oportunidad de cobrar otro penal en el comienzo de la prórroga. Matthijs de Ligt cometió una falta sobre Stefan de Vrij. Calhanoglu había abandonado la cancha en un cambio, así que Perisic fue el encargado de convertir, también alto y potente.

Inter dejó el cotejo prácticamente finiquitado tres minutos después, cuando Perisic controló un pase en el borde del área y disparó al ángulo superior derecho.

Poco después, Allegri fue expulsado.