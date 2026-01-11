¡Alentador arranque!

Al menos en este arranque de la temporada, el argentino Gabriel Milito y sus Chivas han confirmado que su prometedor torneo Apertura 2025 no fue casualidad.

El Guadalajara venció (2-0) a los Tuzos del Pachuca en una impecable exhibición frente a sus aficionados en el estadio Akron, en actividad de la Jornada 1 del Clausura 2026.

Después de un auténtico "baile" a los hidalguenses en el primer tiempo, la segunda parte sólo sirvió para controlar las acciones del cotejo. Contados intentos fallidos del Pachuca, pero nada que hiciera trabajar a la zaga rojiblanca.

Si faltaba algo para redondear la victoria tapatía, Armando González apareció con su primer gol del torneo. La Hormiga, el hombre del momento, revalidó su campeonato de goleo el semestre pasado y abrió el marcador al minuto 17.

Brian Gutiérrez, de gran actuación en su estreno, fue el encargado de la asistencia. El volante que llegó desde la MLS para esta campaña demostró que su aporte puede ser todavía mayor.

Con una dominante posesión de 64 por ciento en la primera mitad, no había manera en la que los de la Bella Airosa reaccionaran y al 45+5, Daniel Aguirre convirtió el segundo tanto de los tapatíos.

Ángel Sepúlveda, otro refuerzo de los locales, ingresó al minuto 62 por el Otaku, quien se fue ovacionado de gran manera.

Así se dio una exhibición que ilusiona a la fanaticada del Guadalajara. Esto apenas comienza, pero el futbol del Rebaño dejó buenas sensaciones en el segundo torneo bajo el mando de Milito.

¿Y TODO PARA QUÉ?

EL CRUZ AZUL FUE EXHIBIDO POR EL LEÓN

El recorrido en la montaña rusa de emociones que transitaron los aficionados de Cruz Azul esta semana terminó con la derrota (2-1) de su equipo frente al León. Primero, el adiós de su capitán y último ídolo Ignacio Rivero; la noticia de que no jugarán como locales en la Ciudad de México y que tendrán que mudarse a Puebla, para finalizar con la primera caída en el torneo Clausura 2026. La renovada Fiera de Ignacio Ambriz fue más que La Máquina de Nicolás Larcamón en la cancha del estadio León, y con goles de Ismael Díaz y Bryan Colula selló su primer triunfo de la campaña.

SORPRESA EN EL TSM

— El TSM Corona esperaba una fiesta con el inicio del torneo, pero terminó con cara larga. Santos Laguna, bajo el mando del técnico Francisco Rodríguez, buscaba un arranque potente en el Clausura 2026; sin embargo, Necaxa llegó con la pistola cargada y se llevó un valioso triunfo de 1-3 en la Jornada 1.

— Necaxa, con orden y algo de fortuna en los postes, aguantó los embates finales y los hidrocálidos festejaron un buen debut en el certamen con el timonel Martín Varini. Santos, por su parte, suma una nueva tarea: ajustar y afinar la puntería, si quiere recuperar su protagonismo en la Comarca.