Salva Martinelli empate del Arsenal

Salva Martinelli empate del ArsenalArsenal iguala 1-1 ante ManCity
El Manchester City no logró manejar el partido y tuvo que conformarse con un punto tras igualar 1-1 en su visita al Arsenal, en partido correspondiente a la Fecha 5 de la Premier League.
Corría el minuto 90+2 cuando Gabriel Martinelli aprovechó un gran servicio de Eberechi Eze para vencer al meta italiano Gianluigi Donnarumma, quien nada pudo hacer ante la definición por arriba del brasileño.
Los locales se fueron con todo al frente en los últimos minutos, pero el City supo defenderse y así sumar un punto en el Emirates Stadium.
EL MAÑANA RECOMIENDA