Un Atlas atractivo

Diego Cocca entiende el momento que vive Atlas: el club está en venta y el futuro es incierto. Aun así, su meta es clara: dejar un equipo competitivo y protagonista que resulte atractivo para los compradores.

"Estoy en el lugar donde quiero estar, ayudando al club que quiero ayudar, y el día de mañana no lo puedo manejar. Las cosas que uno no puede manejar no sirve de nada ponerse a pensar. Yo lo que quiero es lo mejor para Atlas y, si lo puedo ayudar y dejarlo en una posición mejor, bienvenido.

"Pero, más allá de la relación con Alejandro (Irarragorri), que es importante, y de querer ayudarlo para su empresa, también quedé en ayudar a la institución, porque si hoy por hoy el Atlas está así, hay que ver a quién se lo venden. Ojalá que podamos ver al Atlas mucho mejor, para que se lo vendan a alguien que quiera hacer un Atlas mucho mejor, y eso a mí me daría mucho gusto", confesó Diego Cocca.

El argentino le da la vuelta al Bicampeonato, consciente de que es otro Atlas con una problemática diferente, que lleva 6 puntos de 24 posibles en este Apertura 2025. Hoy, los Zorros visitan al Mazatlán en la Jornada 9.

"Uno siempre tiene el recuerdo del Atlas campeón, y ese Atlas costó un año. Estos son procesos, la gente siempre quiere ver el equipo ya rápido, que llegue yo y que lo cambie, pero yo no soy mago, soy entrenador, trato de mejorar y de entender los procesos. Ojalá que sea un proceso corto y que el equipo mejore y sea rápido. Por lo general, las cosas difíciles tardan y llevan un proceso.

"En este torneo todavía se puede rescatar algo, porque el futbol mexicano en ese sentido es generoso, porque si ganas 2 partidos seguidos te prendes. Estamos armando un equipo que se sienta fuerte y pueda ganar esos 2 ó 3 partidos para poder terminar el torneo de la mejor manera", añadió Cocca.

El estratega sabe que hay un mundo de mejora en el plantel y confía en hacerlo más competitivo en el próximo mercado de pases.

"Me puse a ver al equipo, me pareció interesante que, lógicamente, no estaba pasando por un buen momento, pero que tenía un campo de mejora muy grande. Y sabiendo cómo trabaja Grupo Orlegi, también quise venir a hacer este trabajo, no sólo en el campo, sino también con el tema del mercado de pases y poder armar un equipo competitivo y poner a Atlas en otro lugar.

"Veo jugadores interesantes, veo cosas que me gustan y cosas que faltan y no hay. La idea que hemos hablado es esperar el mercado de diciembre y tomar buenas decisiones, porque es parte del crecimiento de todos, no sólo de la empresa, sino de la parte futbolística y del armado del equipo, que en mi paso por Orlegi me han escuchado y hemos tratado de encontrar soluciones a estos problemas para tener un equipo con mucha intensidad, con jugadores de media cancha para delante", destacó Cocca.





¿Cómo esperas ver al Atlas en un año?

En Liguilla, jugando de igual a igual; más que eso, que juegue competitivamente con los grandes, que les podamos ganar, que no será todos los partidos, pero que nos sintamos con herramientas para poder ganarles a los grandes. Ahí veremos a un Atlas competitivo, y vendrá la gente a ver al Atlas, se sentirá orgullosa y realmente verán una institución con muchos años de historia, gente muy valiosa y que ojalá que la gente que lo venga a comprar lo valore y lo quiera hacer crecer.





¿Qué aprendiste tras dirigir a México, Tigres, Valladolid?

He aprendido en todos los lugares y soy un agradecido de los clubes que me buscaron para trabajar con ellos. Estoy convencido de mi camino y de lo que hago, dejando el corazón, dejando el máximo de mi energía y capacidad. Los lugares que yo me sienta identificado y que lo pueda hacer son bienvenidos; los otros, ya no estoy para eso.





¿Qué rescatas de tu experiencia en España?

Nos encontramos cosas interesantes, otras no. Realmente, la conclusión es que la mentalidad es la clave. Uno puede tener un contexto mejor o peor, pero la mentalidad es la clave. Es como lo que nos pasó en Atlas: equipo grande es si tú lo tienes en la cabeza, y allá (en Valladolid) era lo mismo. Lógicamente había clubes y equipos enormes como el Real Madrid, Barcelona, como el Atlético de Madrid, que hemos podido jugar en contra, hablar, compartir ideas, y realmente es la mentalidad lo que pone a esos clubes en el lugar donde están".