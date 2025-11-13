Sanciones a 102 futbolistas en Turquía por escándalo de apuestas

La federación de fútbol de Turquía suspendió temporalmente a 102 jugadores de participar en partidos debido a un escándalo de apuestas.

La comisión disciplinaria profesional de la Federación de Fútbol de Turquía suspendió el jueves a 25 futbolistas de clubes de la Super Liga y a 77 de la segunda división, con sanciones que van desde 45 días hasta un año.

El lateral izquierdo Eren Elmali, internacional turco y de Galatasaray, fue suspendido por 45 días. Metehan Baltaci, su compañero de club y defensa central de la selección nacional Sub-21, fue suspendido por nueve meses.

Elmali publicó en Instagram esta semana que apostó en un partido hace unos cinco años que no involucraba a su propio equipo. Se incorporó a Galatasaray este año.

Más de 1.000 jugadores han sido remitidos a la comisión disciplinaria de la federación como parte de la investigación en curso.

La federación interrumpió la actividad en la tercera y cuarta división del fútbol turco durante dos semanas, pero permitió que la Super Lig —liderada por el campeón vigente Galatasaray— y la segunda división prosigan.

El presidente de la federación, Ibrahim Haciosmanoglu, prometió esta semana limpiar el fútbol turco de corrupción, escándalos y prácticas poco éticas.

"Tomamos el cargo hace 16 meses con la promesa de elevar el fútbol turco al nivel que merece", afirmó. "No comprometeremos nuestra lucha para proteger el fútbol turco de escándalos, decadencia y relaciones corruptas."