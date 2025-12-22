Jiménez convierte otro penal para dar triunfo a Fulham sobre Nottingham Forest

Un penalti en la primera mitad que igualó un récord, ejecutado por Raúl Jiménez, le dio el lunes a Fulham una victoria de 1-0 sobre el modesto Nottingham Forest en la Liga Premier.

El equipo londinense buscaba evitar perder tres partidos consecutivos en casa en la liga por solo la segunda vez desde que fue ascendido en 2022, y el preciso disparo de Jiménez desde 12 metros aseguró que evitara ese destino en un encuentro poco inspirador.

¿Cómo se desarrolló el partido entre Fulham y Nottingham Forest?

Un primer tiempo sin incidentes cobró vida segundos antes del descanso cuando a Fulham se le otorgó un penalti tras una falta de Douglas Luiz sobre su compatriota brasileño Kevin.

El delantero mexicano Jiménez anotó por undécima vez en 11 intentos para mantener su récord de conversión del 100% en la liga. Solo otro jugador, Yaya Touré, ha anotado 11 de 11 penaltis en la competición.

"Me gusta tener la presión de los penaltis", afirmó Jiménez. "Nunca he fallado. Estoy muy contento por eso y quiero seguir así. Si hay más penaltis por venir, entonces estaré allí".

Detalles del penalti que anotó Raúl Jiménez

Forest entró más en el juego al inicio de la segunda mitad, pero Fulham tuvo las mejores oportunidades para marcar, con Jiménez y Kevin desperdiciando buenas ocasiones.

El resultado en el último partido de la Liga Premier antes de Navidad elevó a los Cottagers dos lugares hasta el 13º, igualando en puntos con los equipos por encima de ellos, Brentford y Newcastle.

Impacto de la victoria en la clasificación de la Liga Premier

Forest se mantuvo en el 17º lugar, cinco puntos por encima de los tres últimos.