Francia gana a Colombia y se desata pelea al final del partido

Los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 en Catar han dejado grandes encuentros durante estos días, pero también algunos momentos desafortunados como la pelea entre jugadores de Francia y Colombia una vez finalizado el juego.

El cuadro europeo logró imponerse 2-0 a los sudamericanos para así sellar su pase a la fase de octavos. Sin embargo, el final del juego se vio manchada por la aparente frustración y dolor que se apoderó de los jugadores colombianos, quienes desataron un intercambio de palabras con los franceses los cuales escalaron a la trifulca.

De acuerdo con Juan Camilo Vargas , periodista de Gol Caracol de Colombia, el violento episodio tenía como trasfondo algo que sucedió dentro de los 90 minutos del juego. "Todo lo sucedido se desencadenó después de que el número ´10? de Francia ( Christ Batola ) en una jugada se tiró al piso, varios de los futbolistas de Colombia le reclamaron al árbitro ( Filip Dujic ). A los instantes Batola se ríe, viene el segundo gol de ellos y siguió mofándose de los rivales. Por ahí comenzó todo", aseguró el comunicador colombiano.

En el video que se viralizó en redes sociales, se puede observar como un futbolista colombiano sale en persecución de un francés, ocasionando que se movilizaron el resto de los futbolistas galos, así como de los cafetaleros. Curiosamente, mientras ellos peleaban, México estaba enfrentando a Argentina en el campo de al lado, donde estuvieron cerca de llegar los franceses y colombianos.

La situación generó un gran revuelo en las redes sociales, donde los aficionados expresaron su descontento por la actitud de los jugadores. La Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado donde se pronunció sobre el incidente, enfatizando la importancia del respeto y la deportividad en el deporte.

Por su parte, la Federación Francesa también se pronunció, indicando que se tomarán medidas para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro. La FIFA está revisando el incidente para determinar si se aplicarán sanciones a los jugadores involucrados.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

Este tipo de incidentes no solo empañan el espíritu del fútbol juvenil, sino que también pueden tener repercusiones en la carrera de los jugadores. La FIFA ha sido clara en su postura sobre la violencia en el deporte, y es probable que se tomen decisiones drásticas para mantener la integridad del torneo.

La pelea entre Francia y Colombia es un recordatorio de que, a pesar de la competencia, el respeto y la deportividad deben prevalecer en el deporte.