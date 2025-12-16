El PSG enfrenta a Flamengo en Qatar por su primer título de la Copa Intercontinental

Después de finalmente alzar su primera Copa de Europa, el Paris Saint-Germain puede cerrar el año añadiendo también su primer trofeo de la Copa Intercontinental.

¿Cómo se preparan PSG y Flamengo para la final?

El campeón europeo se medirá contra el brasileño Flamengo, flamante monarca sudamericano, en la final del torneo internacional de fin de año el miércoles. Ningún equipo francés ha conquistado la Copa Intercontinental, que se jugó durante más de 40 años hasta 2004 antes de ser renombrada como la Copa Mundial de Clubes.

La FIFA reintrodujo la Copa Intercontinental el año pasado después de renovar el Mundial de Clubes como un torneo de verano de 32 equipos.

El PSG perdió ante Chelsea en la final de la Copa Mundial de Clubes en Estados Unidos en julio, después de haber ganado su primer título de la Liga de Campeones en mayo.

"Hacer historia era un objetivo en París la temporada pasada y seguir haciéndola es el objetivo esta temporada", dijo Luis Enrique, el técnico español del PSG.

"Está final será diferente, vamos a jugar contra uno de los mejores equipos del mundo", advirtió Luis Enrique. "Será difícil pero eso nos motiva. Conocemos sus puntos fuertes porque vimos a Flamengo en el Mundial de Clubes".

Detalles sobre la trayectoria de PSG y Flamengo en el torneo

Flamengo busca su segundo título de la Copa Intercontinental. Derrotó a Liverpool en 1981 con un equipo que incluía a los legendarios Zico y Júnior. Está tratando de culminar un año estelar en el que ganó tanto la Copa Libertadores como el campeonato brasileño.

Mientras que el PSG obtuvo una entrada directa a la final como campeón de Europa, Flamengo tuvo que vencer primero al Cruz Azul de México y luego al Pyramids de Egipto para llegar al partido por el título.

Los equipos sudamericanos tradicionalmente han tomado el torneo más en serio que los clubes europeos, pero el PSG descansó a varios jugadores en la victoria 3-2 sobre el Metz el sábado en la liga francesa, con la vista puesta en el viaje a Qatar. El lateral derecho Achraf Hakimi no viajó debido a una lesión.

Reacciones de Luis Enrique y Alex Sandro antes del partido

"Sabemos lo fuerte que es el PSG, son los favoritos, pero eso no nos quita la confianza. Este partido es especial para nosotros, disfrutaremos cada minuto, cada segundo, cada espacio en el campo, cada toque al balón como si fuera el último", comentó Alex Sandro, el veterano lateral izquierdo de Flamengo. "Todo lo que nos importa en este momento es este partido".

El ganador podrá lucir un distintivo de la FIFA en su camiseta durante el próximo año.