PSG, campeón de la Copa Intercontinental

París Saint-Germain ganó la Copa Intercontinental 2025 al vencer por 2-1 al Flamengo en definición por penales tras el empate 1-1 entre sí en los 90' reglamentarios y en el tiempo extra.

El ruso Matvey Safonov fue el héroe de la victoria del PSG, pues atajó los remates del español Saúl Ñíguez, de Pedro, de Leo Pereira y de Luiz Araújo, mientras que sólo el uruguayo Nicolás de la Cruz convirtió para Flamengo.

A su vez, los portugueses Vitinha y Nuno Mendes marcaron para PSG, en cuya lista de pateadores fallaron Ousmane Dembelé (remató por arriba del travesaño) y Bradley Barcola, cuyo derechazo fue atajado por el argentino Agustín Rossi.

¿Cómo se desarrolló la final entre PSG y Flamengo?

El equipo francés del DT español Luis Enrique abrió el marcador a los 38' del partido disputado en el Ahmed bin Ali Stadium de Al Rayyan mediante el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, quien aprovechó un mal cálculo de Rossi tras un pase de Desiré Doué.

Pero Flamengo estableció el empate definitivo a los 62' gracias al ítalobrasileño Jorginho, quien convirtió el penal sancionado por el árbitro estadounidense Ismail Elfath tras la falta del brasileño Marquinhos sobre el uruguayo Giorgian De Arrascaeta.

PSG, que alineó a Marquinhos y al ecuatoriano William Pacho (amonestado), se dio el gusto de conquistar su primer título de la Copa Intercontinental como cierre de una temporada 2024-25 en la que conquistó la Ligue 1, la Copa de Francia y la Champions League.

Detalles de la actuación de Matvey Safonov en la final

Por su parte, el Flamengo del DT Filipe Luis quedó a un paso de convertirse en el primer equipo del mundo en ganar 8 títulos en una misma temporada, pues ya había conquistado el torneo Carioca, la Taca Guanabara, la Supercopa de Brasil, la Copa Libertadores, el Brasileirao, el Derbi de las Américas y la Copa Challenger.

Justamente el triunfo por 2-1 contra el Cruz Azul mexicano (en el Derbi de las Américas) y la victoria por 2-0 contra el Pyramids egipcio (en la Copa Challenger) le habían permitido al Flamengo llegar a la final contra PSG.

El equipo brasileño también contó con Jorginho (amonestado y reemplazado a los 75' por el español Saúl Ñíguez, que también vio la tarjeta amarilla), a Rossi y al chileno Erick Pulgar (amonestado y sustituido por el uruguayo Nicolás de la Cruz a los 75').

Impacto del triunfo del PSG en su temporada 2024-25

El Flamengo alineó a Gonzalo Plata (amonestado y sustituido a los 108'), el colombiano Jorge Carrascal (reemplazado a los 56') y los uruguayos Guillermo Varela y Giorgian De Arrascaeta (jugó hasta los 74').