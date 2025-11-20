Horario y transmisión de la final Liga MX Femenil entre América y Tigres

Bajo la noche del Estadio Ciudad de los Deportes, América y Tigres disputarán por cuarta ocasión una final de la Liga MX Femenil. Ahora en el Apertura 2025.

Las Águilas están hambrientas por su tercera estrella. Misma que se les ha escapado desde hace cuatro torneos. Sin embargo, las Amazonas no dejarán ir la posibilidad de conquistar su séptimo título, reafirmando que son "las más campeonas" del balompié mexicano femenil.

"Lo importante es que América gane, que estamos en la posición de volver a ganar un torneo. Tenemos que ir al aquí y ahora. Lo que pasará mañana [este jueves], será una consecuencia el domingo", aseveró el estratega azulcrema, Ángel Villacampa.

América necesita sacar ventaja en el Estadio Ciudad de los Deportes para respirar en la Final de Vuelta que, este domingo, se jugará en "El Volcán".

¿A qué hora y por dónde se podrá ver la Final de Ida?

Con el contexto presente, este es el horario y los canales de transmisión para ver el partido.

Fecha: Jueves, 20 de noviembre

Horario: 20:00 (tiempo del centro de México)

Transmisión: ViX Gratis, TUDN, Nu9ve y el canal de YouTube de la Liga MX Femenil.