Obed Vargas recibió un puñetazo por parte de Sergio Busquets

La final de la Leagues Cup entre Seattle Sounders e Inter Miami contó con varias estrellas, pero quien brilló más que el resto fue el mexicano Obed Vargas, que también estuvo involucrado en una pelea con Luis Suárez y Sergio Busquets.

El equipo del futbolista tricolor se impuso 3-0 a Messi y compañía, quienes no tomaron de buena forma la derrota ante el Sounders, en especial los dos exjugadores del Barcelona.

Una vez finalizado el encuentro, el conjunto campeón comenzó a celebrar la conquista de la Leagues Cup, algo que hizo enojar a un par de rivales. Primero, Luis Suárez encaró a Obed Vargas con quien intercambio palabras, pero mostrándose bastante violento.

El uruguayo abrazó de forma no amistosa al mexicano, quien buscó en repetidas ocasiones que lo soltará, algo que no logró hasta la intervención de algunos de sus compañeros. Después de ese momento, se desató una bronca entre los jugadores del Inter Miami y el Seattle Sounders.

Durante este cruce, Obed festejó junto a Cody Baker, algo que le desagradó a Sergio Busquets, quien lanzó un golpe al rostro del mediocampista mexicano, provocando que la bronca escalara un poco más.