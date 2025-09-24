'Zayu' es el nombre de la mascota mexicana del Mundial 2026

La FIFA dio a conocer los nombres de las mascotas para el Mundial 2026 que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

En esta ocasión el torneo internacional tendrá tres mascotas, las cuales llevarán características alusivas a cada uno de los países donde se jugará la Copa del Mundo.

Zayu es el nombre de la mascota mexicana y aunque todavía no se revela la imagen, resalta que posee una cola, por lo cual se especula que podría ser un felino.

Maple es el nombre que la FIFA le otorgó a la mascota de Canadá, misma que en la silueta asemeja un león, y para Estados Unidos el nombre de la mascota es Clutch, donde resalta en la silueta una cola con alguna especie de plumaje.

Como un detalle extra, la FIFA también le puso posiciones en el campo a sus mascotas, donde la mexicana tiene el puesto de delantero, la estadounidense de mediocampista y la canadiense de portero.

Se espera que en las siguientes horas, la FIFA dé a conocer de manera completa el diseño de las mascotas rumbo al mundial que se jugará del 11 de junio al 19 de julio del próximo año.