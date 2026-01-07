Carlos Vives incorpora a futbolista mexicano en su equipo en Colombia

CIUDAD DE MÉXICO, enero 7 (EL UNIVERSAL).- El mercado de fichajes sigue activo en gran parte del mundo y deja a los aficionados de varios equipos importantes movimientos de cara al primer semestre de 2026.

En esas transferencias destaca la de un juvenil atacante mexicano, quien según informes ya logró un acuerdo para continuar su carrera fuera del país.

Se trata de Teun Wike, exjugador de Chivas que, según información de César Luis Merlo, periodista especializado en fichajes, llegará en los próximos días a Colombia para sumarse al Fortaleza CEIF.

Detalles sobre la transferencia de Teun Wike

La institución, que se encuentra en la máxima categoría del fútbol colombiano y es dirigida por Sebastián Oliveros, aprovechará su falta de minutos en México para concretar un préstamo por un año con opción de compra.

El nuevo club del jugador azteca, que cuenta las horas para debutar en la nueva campaña, es propiedad del cantante Carlos Vives, quien junto al exciclista Rigoberto Urán son los más recientes inversionistas del equipo.

Impacto de Teun Wike en el fútbol colombiano

Wike, quien también era opción de Atlante en la Liga de Expansión MX, se incorpora a un equipo con sede en Bogotá, conocido por la proyección de talento joven, herramienta que buscará aprovechar el atacante de 23 años de edad.