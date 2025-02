Aplaude Jardine posible llegada de Ramos a Rayados

Sergio Ramos, campeón del mundo con España, incrementará el estatus de la Liga MX en caso de que se concrete su fichaje con Rayados, a juicio de André Jardine, técnico del América.

"Esto da más visibilidad a la Liga MX y es importante tener visibilidad en todo el mundo, el impacto de este jugador, el querer jugar aquí revela la importancia y me imagino que estamos creciendo todos como futbol mexicano, la marca Liga MX va ganando fuerza y estatus", comentó.

Eso sí, más allá de los refuerzos de los rivales del América, Jardine aún siente que tiene mucho por dar al club tricampeón del futbol mexicano.

"No me fui porque tengo este sentimiento de que aún no escribí todo lo que me gustaría en el club, creo que estamos para más cosas y creo que el grupo está conmigo en estos mismos sueños, con este mismo reto y la misma hambre.

"Cuando encuentras esta química que no es tan simple, tienes que aprovechar todo esto porque las cosas pasan muy rápido", mencionó Jardine.

Explicó que América no inscribió a Diego Valdés, Richard Sánchez e Igor Lichnovsky a la Concachampions debido a las ofertas que recibieron los dos primeros y a la lesión que aún arrastra Igor, aunque eso no es definitivo porque aún no se realiza el cierre de registros.

Jardine invitó a la afición a llenar el Estadio Ciudad de los Deportes mañana ante los Bravos de Juárez.