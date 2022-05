Ficha Manchester City a Erling Haaland

Se rompió la baraja. Erling Haaland (Leeds, Inglaterra; 21 años) ya tiene nuevo equipo. Hacía mucho tiempo que Pep Guardiola, técnico del Manchester City, insistía en que quería a un delantero centro de talla mundial, un ariete que le garantizara muchos goles por temporada. La eliminación a manos del Madrid en las semifinales de la Champions ha sido el detonante para agilizar una operación que desde hacía meses estaba en marcha. Así, el club citizen abonará unos 60 millones de euros- no 75 como se especulaba- a la entidad alemana que, sumando comisiones y bonus de fichaje, hará que la operación alcance al menos los 100 millones. El fichaje tendrá un efecto dominó en los grandes de Europa porque el Madrid ya sabe que ahora puede enfocarse exclusivamente en Mbappé al tiempo que otros jugadores que acaban contrato se ponen a tiro como Salah (Liverpool) o Lewandowski (Bayern).

El equipo de Guardiola, vigente campeón de la Premier League y con visos de renovar el laurel, ya tiene así a su delantero estrella; el internacional noruego ha promediado casi un gol por partido esta temporada —0,97— y se ha asentado como una de las mayores amenazas ofensivas del fútbol europeo. Tras su irrupción en el Salzburgo, cuando sorprendió al panorama internacional allá por 2018, Haaland ha anotado 113 goles como profesional, cifra que le ha servido para despertar el interés de los grandes transatlánticos de Europa. Ninguno como el City.

Haaland ocupará el vacío del Manchester City en el área rival desde que se marchara el Kun Agüero porque los años le pesaban. Lo intentó Guardiola durante el verano pasado tentando a Harry Kane. Pero el internacional inglés no pudo desvincularse del Tottenham -club siempre duro en las negociaciones- y la entidad debió de tirar con Gabriel Jesús, tan técnico como habilidoso en los desmarques pero falto de la pegada que se le presupone a uno de los mejores equipos del planeta. Foden y Bernardo Silva, futbolistas que son más enganche que referencia, también han deambulado por la posición sin evidenciar su incidencia en el área rival. Y Sterling y Marhez completan la delantera, más extremos que arietes. Pero ya no le volverá a pasar lo mismo al club citizen, que tiene a Haaland en el bolsillo después de que se retrasa el cierre de la operación porque querían esperar a que la Premier League estuviera decidida y por el frágil estado de salud de su representante, Mino Raiola, que finalmente falleció el pasado 30 de abril tras no superar unas dolencias pulmonares. Así, aunque parezca mentira, Haaland vuelve a su casa porque allí jugó su padre, Alf-Inge Haaland, entre 2000 y 2003.

El Dortmund, por su parte, ya ha encontrado reemplazo para Haaland, toda vez que oficializó el fichaje de Karim Adeyemi, que llega del Red Bull Salzburgo y que firma por cinco temporadas tras un desembolso de 38 millones fijos más variables todavía por determinar.