Fenerbahçe gana; el mexicano Edson Álvarez ya debutó

El mexicano Edson Álvarez formó parte del once titular y jugó los 90 minutos.

Los tantos del Fenerbahçe fueron obra de Youssef En-Nesyri, quien marcó un doblete al minuto 35 y 41´. Antes, el zaguero Pedro Pereira marcó en propia puerta al 14´.

Por los locales marcó Dimitrios Goutas al 65´.

Esta es la primera victoria del estratega Zeki Murat Gole, quien ocupó el hueco de José Mourinho, quien a media semana fue despedido.

Con este resultado, el Fenerbahçe llegó a 7 unidades para colocarse en la quinta posición, aunque tiene un partido pendiente.

La próxima jornada, Álvarez tendrá la oportunidad de presentarse ante su afición cuando reciban al Trabzonspor, equipo que marcha en segundo puesto, sólo detrás del Galatasaray.



