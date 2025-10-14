México enfrenta a Ecuador en partido amistoso

La noche de este martes en el Estadio Akron de Guadalajara, la Selección Mexicana disputará su último partido de la fecha FIFA de octubre contra su símil de Ecuador, en un partido donde los dirigidos por Javier Aguirre están obligados a limpiar su imagen después de la goleada sufrida ante Colombia en Estados Unidos.

El Tri tendrá una prueba complicada, ya que, a pesar de ser locales en la casa de las Chivas, un mal resultado podría echarles la afición en su contra y empeorar una relación forzada por los resultados irregulares de la Selección Mexicana.

Además, enfrente estará una de las selecciones más complicadas de la actualidad, ya que los dirigidos por Sebastián Beccacece fueron segundos en las Eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial 2026, únicamente por debajo de Argentina.