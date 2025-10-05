Omar Bravo arrestado por presunto abuso sexual infantil

Omar Bravo arrestado por presunto abuso sexual infantilLas autoridades de Jalisco informaron sobre el arresto de Omar Bravo, acusado de abuso sexual a una adolescente.
Las autoridades mexicanas informaron que arrestaron al exfutbolista Omar Bravo, de 45 años, bajo sospecha de abuso sexual infantil.
La fiscalía del estado de Jalisco señaló en un comunicado que las investigaciones indican que Bravo presuntamente abusó de una adolescente en varias ocasiones en los últimos meses y que podría haber cometido actos similares anteriormente.
Fue arrestado durante un operativo en el municipio de Zapopan y se espera que compareciera ante el tribunal.
