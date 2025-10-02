EEUU golea a Francia para avanzar en Mundial Sub20, mientras que Colombia empata con Noruega

Con un gol y una asistencia de Zavier Gozo, Estados Unidos arrolló el jueves 3-0 a Francia para clasificarse a los octavos de final del Mundial Sub20 y perfilarse como candidato en el torneo.

Gozo, delantero del Real Salt Lake de la MLS, ingresó a la hora de juego en Rancagua y abrió el marcador a los 85 minutos con un cabezazo tras un centro a la carrera de Luke Brennan. Tres minutos más tarde, habilitó a Brooklyn Raines, del Houston Dynamo, para el 2-0.

En tiempo de descuento, su remate al travesaño dejó servido el rebote a Marcos Zambrano, también de Real Salt Lake, que selló la goleada.

Con un puntaje ideal de seis unidades, el equipo de Marko Mitrovic aseguró su pase a octavos antes de cerrar el domingo la fase de grupos contra Sudáfrica, mientras que Francia apostará a golear a la débil Nueva Caledonia para avanzar.

Colombia no pasa del empate

Colombia empató 0-0 con Noruega en Talca y ambos quedaron en lo alto del Grupo F con cuatro puntos.

La selección cafetera estuvo cerca con un remate de volea de Neyser Villarreal al travesaño a los 56 minutos y otro disparo desviado por el arquero Einar Fauskanger que también pegó en el horizontal a los 89.

Colombia enfrentará el domingo a Nigeria en busca de la clasificación, mientras que Noruega hará lo propio ante Arabia Saudí.

Nigeria supera a Arabia Saudí

Un penal convertido en tiempo de descuento por el capitán Daniel Bameyi dio a Nigeria un triunfo 3-2 sobre Arabia Saudí en Talca.

Nasiru Salihu abrió la cuenta con un cabezazo a los 11 minutos, pero Amar Alyuhaybi empató por los saudíes tras un balón largo de su arquero. Amos Ochoche devolvió la ventaja a Nigeria a los 38 con un tiro desviado en un defensor, y Talal Haji igualó de cabeza a los 50.

Ya en el agregado, el árbitro Joao Pinheiro sancionó con VAR una mano en el área y Bameyi aseguró la victoria.

Sudáfrica golea y sigue con vida

En Rancagua, Sudáfrica goleó 5-0 a Nueva Caledonia y mantiene opciones en el Grupo E.

Siviwe Nkwali abrió la cuenta a los 25 minutos y Shakeel April amplió de penal a los 34. Siviwe Magidigidi marcó un doblete a los 44 y 52, y Lazola Maku cerró la cuenta a los 80.