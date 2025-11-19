Arrolla EU 5-1 a Uruguay

Alex Freeman anotó dos veces, mientras que Sebastian Berhalter y Diego Luna marcaron un gol cada uno para que Estados Unidos arrollara el martes 5-1 a Uruguay, lo que lo deja con una racha invicta de cinco partidos rumbo al Mundial del que será coanfitrión.

Los locales consiguieron cuatro tantos en la primera mitad. Tanner Tessmann añadió un gol a los 68 minutos y Estados Unidos marcó cinco tantos contra un oponente sudamericano y una de las mejores 30 selecciones del ranking por primera vez.

¿Qué ocurrió?

Los estadounidenses, ubicados en el puesto 16, continúan su recuperación otoñal tras actuaciones mediocres en la Liga de Naciones de la CONCACAF y la Copa Oro. Solo les restan dos amistosos más en marzo, probablemente contra Bélgica y Portugal, antes de que el entrenador argentino Mauricio Pochettino anuncie su convocatoria para la Copa del Mundo.

Freeman, Berhalter y Tessmann anotaron sus primeros goles internacionales y Estados Unidos consiguió cinco tantos contra un equipo ajeno a la CONCACAF por primera vez desde que venció 5-1 a Escocia en 2012. Los estadounidenses han ganado cuatro partidos, incluidos tres consecutivos, durante la racha invicta de cinco encuentros contra equipos clasificados para la Copa del Mundo.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Rodrigo Bentancur de Uruguay fue expulsado a los 64 minutos por deslizarse con los tachones por delante para embestir a Berhalter. La Celeste, clasificada en el puesto 15 y rumbo a su quinta Copa del Mundo consecutiva, llegó al amistoso con una racha invicta de seis partidos.

Berhalter, hijo del exseleccionador Gregg Berhalter, adelantó a Estados Unidos a los 17 minutos con un tiro libre y Freeman cabeceó un tiro de esquina de Berhalter a los 20.