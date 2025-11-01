Estadio de Bayern albergará otra final

El estadio del Bayern Múnich albergará otra final de la Liga de Campeones en 2028, y la sede de la final de 2029 saldrá entre el Estadio de Wembley en Londres y el renovado Camp Nou de Barcelona.

La UEFA confirmó el viernes la lista de interesados entre sus asociaciones miembros, dando a entender que la tan conjeturada final en Nueva York no ocurrirá hasta al menos 2030.

"La declaración de interés no es vinculante, y las propuestas finales deben entregarse con los expedientes de candidatura antes del 10 de junio", afirmó la UEFA en un comunicado.

Múnich fue la única candidatura para la final de 2028. Recibió la final la temporada pasada y Wembley fue sede de la final anterior en 2024. Barcelona no ha sido anfitriona de la final desde 1999, cuando el Manchester United sorprendió al Bayern con dos goles en tiempo de descuento.

La renovación del Camp Nou, que está retrasada, debería aumentar la capacidad a 105.000, la más grande de Europa.

El comité ejecutivo de la UEFA debe decidir el próximo septiembre sobre los anfitriones para las finales de todas las competiciones de clubes en 2028 y 2029.

La final de la actual edición de la Liga de Campeones en el Puskas Arena en Budapest, disputándose por la tarde en Europa. La final de 2027 será en el estadio del Atlético de Madrid.

Liga Europa

Barcelona y Atlético fueron miembros del fallido proyecto de la Superliga en 2021, al igual que la Juventus, que también quiere albergar finales europeas.

El estadio de 41.000 asientos de la Juventus en Turín fue propuesto por la federación italiana de fútbol para albergar una final ya sea de la Liga Europa o la Conference League, para cada año disponible. El estadio albergó la final de la Liga Europa en 2014 cuando la Juventus perdió en las semifinales.

El Estadio Nacional de Rumania en Bucarest también compite por cualquiera de las finales de la Liga Europa. También lo hace la federación francesa de fútbol, que en esta primera etapa no ha decidido entre el Parque de los Príncipes en París y el estadio del Olympique de Lyon.

Dos estadios que ahora se están construyendo también están compitiendo. La nueva arena nacional de Serbia en Belgrado aspira por la final del torneo de 2028, y la pugna de 2029 incluye el Estadio 19 Mayis de Ankara en Turquía.

Final de la Liga de Campeones Femenina

El estadio de Lyon, que albergó la final de la Copa Mundial Femenina de 2019 ganada por Estados Unidos, también compite por la final de la Liga Campeones ya sea en 2028 o 2029. También lo está el St. Jakob Park, Basilea, que organizó la final de la Eurocopa femenino este año.

La competencia de 2028 incluye los estadios de Athletic Bilbao y Galatasaray, en Estambul. Los candidatos de 2029 incluyen los estadios de Dublín y Cardiff en Gales, que albergó la final de la Liga de Campeones masculina en 2017.



