¡Una goleada escandalosa!

España tuvo un día de campo en su visita a Turquía y selló una goleada de 6-0, en duelo de las Eliminatorias de UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El equipo comandado por Luis de la Fuente recurrió a sus mejores hombres desde el inicio y protagonizó un resultado que los locales difícilmente podrían olvidar.

La feria de golea la comenzó Pedri, quien ante la libertad de los rivales llegó por izquierda al área grande, amagó y con facilidad se quitó a Hakan Çalhanoglu, para luego sacar disparo a segundo poste.

El 2-0 comenzó con un centro por izquierda de Marc Cucurella, y tras una combinación dentro del área, el balón le llegó a Mikel Merino, quien sin pensarlo remató con pierna zurda para cruzar a segundo poste.

Antes de que finalizara la primera parte, una vez más Merino llegó de atrás y con decisión remató raso para el 3-0.

Ya en el complemento, al 53´, Lamine Yamal comandó una contra y con inteligencia esperó la pasada por atrás de Ferran Torres, para que el delantero del Barcelona sacara potente disparo de derecha, al que nada pudo hacer el meta Ugurcan Çakir.

Los turcos seguían intentando hacerse presentes en el marcador, pero también los errores continuaban en zona defensiva y casi siempre los ataque de la Roja llevaban superioridad numérica.

Al 57´, Merino selló su triplete. El mediocampista recibió por el centro la pelota de Yamal, vio el espacio y definió de manera perfecta al ángulo.

La lluvia de goles continuó. Al 69´ Mikel Oyarzabal conducía por el centro, y ante la presión, habilito por izquierda a Pedri, quien entró con libertad y definió con clase para el 6-0.

Los turcos al final llegaron un par de ocasiones con peligro, pero no concretaron.

Con este resultado, España llegó a 6 puntos en el Grupo E y su próximo compromiso será el 11 de octubre ante Georgia.



